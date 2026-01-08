الأردن والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة استراتيجية.. وتأكيد على حل الدولتين ودعم استقرار لبنان وسوريا

عقد الأردن والاتحاد الأوروبي، الخميس، قمة في العاصمة عمّان، بمشاركة الملك عبدالله الثاني، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار العلاقات الأردنية-الأوروبية.

وجاءت القمة تتويجا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين العام الماضي، وهدفت إلى ترجمة هذه الاتفاقية إلى مخرجات سياسية واقتصادية وأمنية ملموسة.

وفي منشور على منصة إكس، قال الملك عبدالله الثاني إن القمة أطلقت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تفتح آفاقا أوسع للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار المنطقة.

تأكيد أردني على تعميق الشراكة وترجمتها عمليا

خلال مباحثات موسعة في قصر الحسينية، أكد الملك عبدالله الثاني أن القمة تمثل فصلا مهما في الشراكة التاريخية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتشكل فرصة لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أهمية البناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويدعم مسارات التحديث في الأردن، لا سيما في مجالات الأمن والدفاع والتعليم وتمكين الشباب، إضافة إلى دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل والابتكار.

وأعلن تطلع الأردن إلى عقد مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي في نيسان المقبل، باعتباره منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

موقف أوروبي: الشراكة مع الأردن محورية لاستقرار الإقليم

من جانبه، وصف رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بأنه خطوة محورية في العلاقات الثنائية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تشكل النتيجة العملية لشراكة طويلة الأمد.

وأشاد كوستا بدور الأردن في التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، خصوصا عبر الممرات الجوية والبرية، مشددا على أن الوضع الإنساني لا يزال يتطلب جهودا مشتركة إضافية.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المنعة الاقتصادية للأردن واستقراره، مشيرا إلى أن مؤتمر الاستثمار المشترك المقرر هذا العام سيكون محطة أساسية في هذا المسار.

فون دير لاين: الأردن شريك أساسي لأوروبا

بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الأردن يشكل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، مشيدة بدوره المحوري في دعم استقرار الإقليم.

وقالت إن العلاقات بين الجانبين تقوم على الاستقرار والأمن والازدهار، مضيفة: “في زمن الاضطرابات الإقليمية، من المهم أن نعرف أن الاتحاد الأوروبي والأردن يقفان جنبا إلى جنب، لأن هذا ما يفعله الأصدقاء”.

وأكدت أن القمة تعكس انتقال العلاقات من إطار الرؤية السياسية إلى شراكة استراتيجية وشاملة ترتكز على التعاون السياسي والاستقرار الاقتصادي ودعم اللاجئين.

بيان مشترك

في بيان مشترك صدر عقب القمة، أكد الجانبان التزامهما بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ودانا محاولات ضم الأراضي وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.

ورحب البيان بقرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ودعا إلى تنفيذه بالكامل، مع التشديد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وأمان ومن دون عوائق، وضمان وصول الأمم المتحدة ووكالاتها إلى القطاع.

كما جدد البيان التأكيد على أهمية دور وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وعلى دعم إصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها المدنية والأمنية.

قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في قصر الحسينية في عمّان، الأردن، الخميس 8 يناير 2026. Raad Adayleh/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

لبنان وسوريا وأوكرانيا على جدول القمة

أعرب الطرفان عن دعمهما لاستقرار لبنان وسيادته، والتزامهما بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مع التأكيد على الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على دعم انتقال سلمي شامل يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، مع التأكيد على أهمية العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم.

أما في ما يخص أوكرانيا، فأكد البيان الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

دعم اقتصادي أوروبي بقيمة 3 مليارات يورو

أكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن اقتصاديا، مشيرا إلى حزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو تشمل مساعدات مالية ومنحا واستثمارات عامة وخاصة، دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ورؤية التحديث بمساراتها الثلاثة.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والتحول الأخضر، والتجارة، والاستثمار، والبحث والابتكار، إلى جانب تطوير المهارات والتعليم والتدريب المهني.

الصفدي: القمة محطة مفصلية في العلاقات الثنائية

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن القمة تشكل محطة لافتة في تعزيز العلاقات الأردنية-الأوروبية، وتعكس إرادة مشتركة للانتقال من الشراكة السياسية إلى خطوات عملانية في قطاعات متعددة.

وأكد الصفدي أن البيان المشترك يعكس دعما أوروبيا واضحا للأردن، سواء عبر دعم مباشر للموازنة أو المشاريع الاقتصادية، إضافة إلى قروض ميسرة وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن القمة أكدت ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق الخطة الأميركية بالكامل، والتحذير من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.