باريس تدفع نحو مناورة لـ"الناتو" في غرينلاند.. وروته يردّ على ترامب

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، أن "الدبلوماسية المدروسة" ضرورية للتعامل مع التوترات بشأن غرينلاند.

اعلان اعلان

وأضاف روته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قائلًا: "أرى أن هناك توترات في الوقت الراهن، لا شك في ذلك. ومجددا، لن أعلّق على الأمر، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن السبيل الوحيد للتعامل مع ذلك هو، في نهاية المطاف، الدبلوماسية المدروسة". وأكد الأمين العام للحلف أن "أوروبا آمنة لأنها تدافع عن نفسها وبفضل العلاقة العميقة عبر الأطلسي".

وردّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما شكّك في أن يهبّ الحلفاء الأوروبيون للدفاع عن الولايات المتحدة إذا طُلب منهم ذلك.

وأكد روته: "قال (ترامب) الليلة الماضية في مؤتمره الصحافي إنه يشك في ما إذا كان الأوروبيون سيهبّون للإنقاذ إذا تم تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الأطلسي (آلية الدفاع الجماعي). وأنا أقول له: نعم، سيفعلون".

وأضاف: "لا شك لدي في أن الولايات المتحدة ستأتي للإنقاذ هنا، ونحن سنهبّ أيضا لنجدة الولايات المتحدة".

وأتى حديث روته فيما يتوجه ترامب إلى دافوس لحضور المنتدى، في وقت تتصاعد فيه تهديداته بالاستيلاء على الجزيرة الغنية بالمعادن، في ما يُعد أكبر تدهور في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، الأربعاء، أنها طلبت من حلف شمال الأطلسي تنظيم مناورة عسكرية في غرينلاند، مؤكدة استعدادها للمساهمة فيها.

وكان عدد من الدول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، قد أرسلت قوات عسكرية إلى الجزيرة في مهمة استطلاع، وكجزء من مناورة نظمتها الدنمارك مع دول في الناتو، لكنها كانت خارج إطار الحلف وبالتالي من دون مشاركة الجيش الأمريكي.

وخلال حديثه في دافوس، قال ماكرون إن أوروبا "لن ترضخ للمتنمّرين ولن تُرهب"، في انتقاد لاذع لتهديدات الزعيم الجمهوري بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25% إذا لم تسمح له أوروبا بتحقيق رغباته.

وفي ذات السياق، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، أن الدنمارك وغرينلاند فقط من يمكنهما اتخاذ القرارات بشأن مستقبلهما، وأن بروكسل تريد مواصلة العمل بشكل بناء مع الولايات المتحدة بشأن المصالح المشتركة.

بدورها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أوروبا إلى التخلي عن "حذرها التقليدي" في مواجهة تحديات عالم "يزداد فوضوية" تحكمه "القوة الفجّة".

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "إننا نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة، سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية، تكنولوجية أم جيوسياسية"، مشيرة إلى "الوضع غير المستقر" في القطب الشمالي وغرينلاند، والقصف "المتواصل" في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وشددت قبل ساعات من خطاب ترامب في دافوس على أن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند "لن تؤدي إلا إلى تشجيع" من وصفتهم بـ"خصومنا". وإذ أشارت إلى أن "أوروبا تولي دائما الأولوية للحوار والحلول"، أكدت أنها "على أتم الاستعداد للتحرك، إذا لزم الأمر، دون تأخير، بطريقة موحدة وحاسمة".

كما حذّر قادة في الناتو من أن استراتيجية الرئيس الأمريكي قد تقوّض الحلف، فيما لم ينفك ترامب عن التصعيد، حيث عاد وأكد، يوم الثلاثاء، على اهتمامه بغرينلاند، مشيراً إلى أن "شيئًا ما سيحدث بشأن غرينلاند سيكون جيدًا للجميع"، ومشددًا على أن الولايات المتحدة "تحتاج غرينلاند لأسباب أمنية"، مع السعي إلى حل "يرضي الناتو ويرضينا أيضًا".

وكان الزعيم الجمهوري قد أبلغ النرويج سابقًا أن "رفضها منحه جائزة نوبل للسلام" سيجعله يعدل من الآن فصاعدًا عن العمل من أجل السلام، مؤكدًا أنه سيسطر على الجزيرة بالحُسنى أو بغيرها.

وفي سياق متصل، صرّح وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي، في حديث لقناة "سي إن بي سي" من دافوس، إن خفض التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الرسوم الجمركية سيكون الخيار المفضّل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن على أوروبا أن تكون حازمة وأن تحافظ على وحدتها.

وأضاف دومانسكي أنه "لا حاجة إلى مزيد من تصعيد هذا الوضع، لكن في المقابل يجب أن يكون الرد الأوروبي حازمًا، ومرة أخرى، لن نسمح لأحد بتقسيمنا".

في المقابل، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، أن المعارضة الأوروبية لمسعى الرئيس الأميركي للاستحواذ على الجزيرة القطبية، ومبادرته المقترحة "مجلس السلام"، عطّلت خططًا لإطلاق حزمة دعم اقتصادي لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب.

القوات العسكرية الدنماركية تشارك في تدريب مشترك مع مئات الجنود من عدة دول أعضاء في حلف الناتو الأوروبي في كانغرلوسواك، غرينلاند، 17 سبتمبر 2025 Ebrahim Noroozi/ AP

وقف الدعم لأوكرانيا

ونقلت الصحيفة أن واشنطن كان من المقرر أن تعلن عن خطة ازدهار بقيمة 800 مليار دولار خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، لكن ذلك قد تأجّل بسبب ممانعة بروكسل.

وكان سيد البيت الأبيض قد سرّب قبل قمة دافوس رسائل نصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه تلقاها من نظيره الفرنسي، ناقش فيها الأخير مسألة أوكرانيا وغرينلاند وحتى سوريا.

وقد اقترح ماكرون في الرسالة دعوة أوكرانيا إلى الاجتماع والدنمارك لبحث النزاع حول غرينلاند، إضافة إلى سوريا، وجاء في النص: "صديقي، نحن متفقون تمامًا بشأن سوريا. بإمكاننا تحقيق إنجازات عظيمة في إيران، لكن لا أفهم ما تفعله في غرينلاند".

ولم يتضح موعد إرسال الرسالة، لكن ترامب عاد وهدد باريس بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ الفرنسي بسبب رفض فرنسا الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أسسه.

مع ذلك، صرّح ترامب بأن القادة الأوروبيين "يعاملونه بلطف شديد" عندما يكون حاضرًا، في حين "يصبحون أكثر قسوة" في غيابه، على حد تعبيره.

وأضاف أنه لم يقدم أحد لحلف الناتو ما قدمه هو، متسائلًا عما إذا كان الحلف سيأتي "لإنقاذ" الولايات المتحدة عند الحاجة. وقال إن أكبر مخاوفه تتمثل في أن واشنطن تنفق مبالغ طائلة، في حين يشك في أن الحلفاء سيسارعون إلى إنقاذها بالمقابل.