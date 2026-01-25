"ترامب سيرحّلك": نائب ديمقراطي يتعرض لاعتداء باللكم خلال مهرجان سينمائي في ولاية يوتا

قال النائب عن ولاية فلوريدا، ماكسويل أليخاندرو فروست، إنه تعرّض للاعتداء من قِبل رجل أخبره بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بترحيله، وذلك خلال حفل بمهرجان صندانس السينمائي في ولاية يوتا.

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وقال فروست في منشور على منصة "إكس": "لقد تعرّضت ليلة البارحة للاعتداء من قِبل رجل في مهرجان صندانس، الذي قال لي إن ترامب سيقوم بترحيلي قبل أن يوجّه إليّ لكمة في وجهي.. وكان يُسمع صرخاته التي تتضمن عبارات عنصرية أثناء هروبه وهو مخمور".

ويُعد فروست، البالغ من العمر 29 عامًا، أول عضو من أصل أفرو-كوبي وأول عضو من "جيل زاد" يتم انتخابه للكونغرس.

وفي بيان لها، قالت شرطة بارك سيتي إن المشتبه به، الذي تم التعرف عليه باسم كريستيان يونغ، قد تم اعتقاله وتوجيه تهم "الاقتحام المشدد واعتداءين بسيطين، مع إمكانية زيادة العقوبة على كل تهمة".

وبحسب البيان الذي قدمته ضابطة الشرطة المسؤولة عن التواصل المجتمعي، دانييل سنلسون، استجابت الشرطة لحادث في High West Saloon بعد منتصف الليل مباشرة.

وقال البيان: "عند وصول الضباط، أجروا تحقيقًا وتبين أن كريستيان يونغ دخل حفلًا خاصًا بطريقة غير قانونية بعد أن تم رفض دخوله سابقًا لعدم امتلاكه دعوة.. وبمجرد دخوله الصالون، قام يونغ بالاعتداء على النائب عن فلوريدا، ماكسويل فروست، وامرأة كانت تحضر الحفل الخاص."

وأشار تقرير لموقع "Variety" إلى أن الاعتداء وقع داخل حمام الحفل، حيث صدم المهاجم الحاضرين بالتفاخر بأنه "أبيض"، قبل أن يوجّه لكمة إلى فروست، وأكد التقرير أن عدة أشخاص شاهدوا الحادث قبل تدخل فرق الأمن.

وعلى الرغم من الحادث، أكد فروست أنه بخير، وشكر فرق الأمن وشرطة بارك سيتي على استجابتهم السريعة، وقال:"نحن نعيش أوقاتًا مخيفة. أرجو منكم البقاء بأمان وعدم السماح لهؤلاء الأشخاص بإسكاتكم. إلى الأمام."

وعلّق زعيم الأقلية في مجلس النواب، هاكيم جيفريز، قائلًا إنه "مصدوم" من الحادث الذي تعرض له فروست.

وأضاف: "ممتن لأنه بخير، لكن مستنكر لهذا الاعتداء المرعب. يجب محاكمة الجاني بكل حزم. الكراهية والعنف السياسي لا مكان لهما في بلدنا، وكل أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب يقفون إلى جانب ماكسويل."