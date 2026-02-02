Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تركيا: اعتقال إسرائيلية بسبب شعارات معادية لفلسطين و"إهانة" أردوغان

في 12 أكتوبر 2019، يحرق أكراد في أثينا صورة للرئيس التركي أردوغان.
في 12 أكتوبر 2019، يحرق أكراد في أثينا صورة للرئيس التركي أردوغان. حقوق النشر  Yorgos Karahalis/ AP
حقوق النشر Yorgos Karahalis/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر ضباط الشرطة وهم يضعون الأصفاد في يدي المرأة، فيما أكدت السلطات التركية أنها "ستتابع القضية".

اعتقلت السلطات التركية، الأحد، امرأة إسرائيلية في إسطنبول، بتهم المشاركة في خطاب مناهض للفلسطينيين، وانتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإهانة العلم التركي.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أنها على علم بالحادثة، فيما ذكرت صحف إسرائيلية أن المرأة كانت قد سافرت بمفردها قبل أن تحتجز في ساحة تقسيم، وهي منطقة مركزية مزدحمة، ومن المقرر أن تبقى في الحجز لمدة لا تقل عن 10 أيام.

في هذه الأثناء، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر ضباط الشرطة وهم يضعون الأصفاد في يدي المرأة، فيما أكدت السلطات التركية أنها "ستتابع القضية".

يُذكر أن عدة إسرائيليين اعتُقلوا في تركيا سابقًا بتهم التجسس على أردوغان. ومن أبرز الحالات اعتقال ناتالي وموردي أوكنين بعد اتهامهما بالتقاط صور لقصر الرئاسة، ووجّهت لهما تهم بـ"التجسس السياسي أو العسكري"، وفق الإعلام التركي آنذاك.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وتركيا، على خلفية الحرب في غزة والتطورات في سوريا.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية يوم الجمعة، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن أن أنقرة ستستأنف العلاقات التجارية مع تل أبيب بمجرد استقرار الوضع في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

