أثناء تدريباته الأولمبية في إيطاليا.. فريق البوبسليد الإسرائيلي يتعرض للسرقة

نهاية سباق التزلج على منحدر النساء في أولمبياد كورتينا 2026، 8 فبراير.
نهاية سباق التزلج على منحدر النساء في أولمبياد كورتينا 2026، 8 فبراير.
حقوق النشر AP Photo/Misper Apawu
بقلم: يورونيوز
نشرت في
لم يكن جميع أعضاء الوفد الإسرائيلي قد وصلوا إلى إيطاليا وقت وقوع السرقة.

تعرضت شقة كان يستخدمها سائقو فريق البوبسليد الإسرائيلي وبعض زملائهم للسرقة في إيطاليا، وذلك أثناء ختام تدريباتهم استعدادًا للألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن فقدت مجموعة من الأغراض الشخصية والرياضية تقدر قيمتها بآلاف الدولارات، من بينها جوازات سفر أعضاء الفريق الإسرائيلي.

ولم يكن جميع أعضاء الوفد الإسرائيلي قد وصلوا إلى إيطاليا وقت وقوع السرقة، ومن المتوقع أن يلتحقوا بزملائهم في قاعدة التدريب خلال الأسبوع المقبل.

وعبر أيه. جي. إيدلمان، السائق الحالي للفريق عن "تفاؤله" بالمشاركة بالفعالية رغم الحادث، مشيرًا في سلسلة منشورات على منصة "إكس" إلى أن "طريقة تعامل الفريق مع اليوم مثال رائع على كيفية المضي قدمًا في ظروف صعبة".

وأضاف إيدلمان: "سرقة الحقائب والأحذية والمعدات وجوازات السفر، ومع ذلك عاد الأولاد مباشرة للتدريب اليوم. أؤمن حقًا أن هذا الفريق يجسد الروح الإسرائيلية".

وتعد هذه المشاركة تاريخية لإسرائيل في رياضة البوبسليد ضمن الألعاب الأولمبية، بعد أن قررت بريطانيا عدم استخدام أحد المقعدين المخصصين لها في المنافسة، لتصبح إسرائيل التالية في قائمة الاحتياط وتحصل على المقعد الأخير المتاح.

وأكد إيدلمان لوكالة "أسوشيتد برس" أنه لم يكن حاضرًا في موقع السرقة، مضيفًا أن مدرب الفريق، إيتامار شبيرنز، وهو رياضي إسرائيلي، كان متواجدًا هناك، دون توضيح ما إذا كان قد شهد السرقة مباشرة أم كان بالقرب من مكان الحادث.

