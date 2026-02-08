Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

نتنياهو يستعجل لقاء ترامب تحت وطأة مفاوضات مسقط.. ماذا تريد إسرائيل من إيران؟

يصافح ترامب نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مار-آ-لاغو بفلوريدا، الاثنين 29 ديسمبر 2025.
يصافح ترامب نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مار-آ-لاغو بفلوريدا، الاثنين 29 ديسمبر 2025. حقوق النشر  AP Photo/Alex Brandon
حقوق النشر AP Photo/Alex Brandon
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

تشير صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن كثرة التقارير وتضارب معلوماتها تجعل من الصعب تكوين صورة واضحة عن سير المحادثات، مؤكدةً أن "الكرة لا تزال في ملعب الولايات المتحدة".

تتابع إسرائيل، بقلقٍ، المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، معربةً عن خشية عميقة من أن ينحصر أي اتفاق مُحتمل في الجانب النووي فقط، متجاهلاً الملفات الأمنية والإقليمية التي تُعدّها تل أبيب تهديدات استراتيجية مباشرة لمصالحها.

وبحسب تقرير لموقع "واي نت" العبري، تسعى تل أبيب إلى دفع المفاوضات نحو اتفاق شامل يفرض تفكيك البرنامج النووي الإيراني، بما يشمل وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، ونقل المخزون الحالي خارج الأراضي الإيرانية.

ومن المقرر أن يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة من المطالب الإضافية خلال اجتماعه المرتقب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، والتي تتضمن:

  1. عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بصلاحيات موسعة تتيح لهم المراقبة "الدقيقة والجادّة وعالية الجودة"، بما في ذلك إجراء تفتيشات مفاجئة للمواقع المشبوهة دون عوائق
  2. وضع سقفٍ لمدى الصواريخ الباليستية الإيرانية عند 300 كيلومتر، بما يمنعها من تهديد إسرائيل مباشرةً
  3. بالإضافة إلى التزام إيران بوقف دعم "وكلائها" الإقليميين، وعلى رأسهم حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، وهو ما تُصنّفه إسرائيل كشرط أساسي لأي تفاهم.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن سبب تقديم نتنياهو زيارته إلى واشنطن بشكل عاجل هو "التأثير على قبول شروط إسرائيل في المفاوضات، مع التركيز بشكل خاص على قيود الصواريخ الباليستية". ما يُظهر محاولة إسرائيلية حثيثة لتوجيه مسار التفاوض قبل أن تستقر معالمه.

Related

وفي سياق متصل، تشير صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن كثرة التقارير وتضارب معلوماتها تجعل من الصعب تكوين صورة واضحة عن سير المحادثات، مؤكدةً أن "الكرة لا تزال في ملعب الولايات المتحدة".

وتقدّر الصحيفة أن ترامب، الموصوف بالبرغماتية، قد يمنح مهلة إضافية للحوار مع طهران قبل اتخاذ قراره النهائي، مما يبقي إسرائيل "على الهامش" بشكل مؤقت. إلا أن ذلك لا يعني انخفاض مستوى التأهب الإسرائيلي، والذي لا يقتصر – وفق التقرير – على الاستعداد لحملة عسكرية محتملة.

فالقلق الإسرائيلي الرئيسي، بحسب الصحيفة، يتعلق بـ "السيناريو البديل": وهو أن توقع واشنطن اتفاقاً مع طهران يُبقي على النظام، ويُحرر الأموال المجمّدة، ويسمح باستمرار برنامج الصواريخ، ولا يقضي بشكل كامل على المشروع النووي. وهو سيناريو تُعده إسرائيل تهديداً وجودياً قد يُعيد رسم ميزان القوى الإقليمي لغير صالحها، و"يُطلق يد طهران في المنطقة دون رادع".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

"بسبب دور أبو ظبي المزعزع للاستقرار".. الجزائر توقف رحلاتها الجوية مع الإمارات

أولمبياد ميلانو للألعاب الشتوية: هل "تفوز" ألمانيا بالميدالية الذهبية لأقبح زيّ؟

أبحاث تربط الوشوم بالسرطان.. إلى أي حد يجب أن نقلق؟