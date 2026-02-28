الحرس الثوري: مقتل مئات الأمريكيين والإسرائيليين.. زامير: العملية تهدف لتفكيك قدرات النظام الإيراني

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، في كلمة مسجلة بثتها وسائل الإعلام المحلية، أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت رداً عسكرياً واسع النطاق فجر السبت على ما وصفه بـ"العدوان الوحشي" الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن العمليات أسفرت عن مقتل مئات الأمريكيين والإسرائيليين.

أوضح المتحدث أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ردت على الهجوم بسرعة عالية ودقة مرتفعة، مشيراً إلى "أن نطاق العمليات شمل استهداف مراكز حيوية وأمنية وعسكرية مهمة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكشف عن تنفيذ ضربات وصفها بـ"الصاعقة" طالت 14 قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية منتشرة في المنطقة.

واعتبر المتحدث أن الهجوم الذي استهدف إيران كشف أن واشنطن وتل أبيب "لا تفهمان سوى لغة القوة"، لافتاً إلى أن العدوان أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الإيرانيين، بينهم أطفال وطلاب، وهو ما وصفه بأنه دليل جديد على "النزعة الوحشية" للطرفين.

وأكد أن الرد جاء في إطار ما سماه "الرد المقتدر والحازم"، محذراً في ختام كلمته من أن العمليات العسكرية الإيرانية ستستمر بشكل "أقوى وأوسع من ذي قبل"، مع تعهد القيادة العسكرية بإطلاع الشعب الإيراني تباعاً على نتائج هذه العمليات وتطورات المواجهة المستمرة.

قائد العمليات: استمرار الهجمات حتى هزيمة العدو

وتعزيزاً لهذا الموقف، أعلن اللواء علي عبداللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، عصر السبت أن العمليات الإيرانية ستستمر دون انقطاع حتى إلحاق "الهزيمة المؤكدة بالعدو".

وقال اللواء عبداللهي في بيان رسمي إن ضربات الصواريخ الإيرانية المدمرة طالت كافة أنحاء الأراضي المحتلة في فلسطين وقواعد الولايات المتحدة "المجرمة" في المنطقة.

وشدد القائد العسكري على أن "جميع القواعد والمصالح والموارد الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى الأراضي المحتلة"، تعتبر الآن "أهدافاً مشروعة" للقوات المسلحة الإيرانية نظراً للعدوان الذي شنه الجيشان الأمريكي والصهيوني.

ودعا اللواء عبداللهي الشعب الإيراني إلى الحفاظ على هدوئه، مؤكداً أن القوات المسلحة ستدافع بصلابة عن البلاد والشعب والمصالح الوطنية.

ويأتي هذا التصعيد رداً على هجوم مزدوج شنته الولايات المتحدة وإسرائيل صباح السبت استهدف العاصمة الإيرانية طهران وعدة مواقع استراتيجية في مدن إيرانية أخرى.

ولفت الإعلام العبري إلى أن الهجوم ركز على مواقع رسمية وصاروخية وأمنية، فيما نقلت وكالة رويترز أن المرشد الإيراني علي خامنئي لم يكن متواجداً في طهران وقت الهجوم وتم نقله إلى مكان آمن.

إسرائيل: عملية "غير مسبوقة" وتفكيك للقدرات النووية

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في تصريح متلفز أن الهجوم المتواصل على إيران هو جزء من عملية "غير مسبوقة" ضد الجمهورية الإسلامية تهدف إلى "تفكيك قدرات النظام الإيراني الإرهابي".

وقال زمير: "نحن نعمل في مستوى عالٍ من الجهوزية العسكرية، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية. نخوض الآن عملية هامة وحاسمة وغير مسبوقة".

وأضاف زمير أن إسرائيل كانت تتابع التطورات في إيران منذ الحرب التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي واستمرت 12 يوماً، والتي وجهت خلالها ضربات ضد القدرات النووية والصاروخية البالستية الإيرانية.

ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالنظام الإيراني حسب زعمه، إلا أنه أوضح أن طهران "استعادت وزادت" من إنتاج صواريخها البالستية واستمرت في تعزيز بحوثها النووية.

وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي من أن الجيش يواجه اختبارات صعبة في الفترة المقبلة، قائلاً: "يجب ألا نقلل من قدرة العدو على إلحاق الضرر بنا"، مشيراً إلى أن الجيش في أعلى درجات الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على" عدة شخصيات إيرانية رفيعة المستوى بعد استهداف مقار للنظام، بدون الكشف عن أسمائهم.