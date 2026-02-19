ترامب يترأس الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام": سنقدم 10 مليارت دولار لغزة.. وعلى إيران أن تبرم صفقة

وأكد ترامب في كلمته أن هذا اليوم "كبير" نظراً لمشاركة عدد واسع من القادة، معتبراً أن انعقاد المجلس يشكّل محطة مهمة في مسار العمل الدولي المشترك.

اعلان اعلان

وشدد على أن تحقيق السلام "أمر صعب جداً، لكننا سننجح في تحقيقه"، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الدول لضمان مستقبل أفضل، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب ترامب عن تقديره للقادة المشاركين، لافتاً إلى أن علاقاته معهم "طيبة جداً"، ومؤكداً أن "مجلس السلام من أهم المبادرات التي نشارك فيها".

وأوضح أن "معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى المجلس"، مضيفاً أن هناك بعض القادة "لا نرغب بمشاركتهم"، دون أن يسميهم.

وأشار إلى أن المجلس أُنشئ خصيصاً "من أجل السلام"، مؤكداً العمل المشترك لضمان "مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال اجتماع مجلس السلام AP Photo

وشدّد ترامب على أن "لا شيء أهم من تحقيق السلام"، معتبرًا أن كلفة الحروب البشرية والاقتصادية تفوق بكثير الكلفة المطلوبة للوصول إلى السلام.

وأعلن أن بلاده تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام في العالم، متعهدًا بتعزيز دعمها وتقديم مساندة مالية إضافية، ومعتبرًا أن لدى المنظمة إمكانات كبيرة لم تُستثمر على النحو الكافي.

"إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"

اعتبر ترامب أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط "ليس مستحيلاً"، مشددًا على أن إيران "لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي".

وقال إن قاذفات "بي 2" قضت على القدرات النووية الإيرانية بالكامل، معتبرًا أن ذلك أفضى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، في إشارة إلى المسار التفاوضي المستمرّ.

وأضاف أنه يتعين التوصل إلى صفقة جيدة، محذرًا من أن عدم الوصول إلى تفاهم سيؤدي إلى "أمور سيئة"، في تلويح واضح بالخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

غزة وإعادة الإعمار

أشار ترامب إلى أن الحرب على غزة انتهت، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب انتقالًا نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. وأضاف: "سنقدم 10 مليارت دولار لغزة عبر مجلس السلام".

وشدد على التزامه بأن تصبح غزة "جيدة" وأن يكون الحكم فيها "جيدًا"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يترقب ما ستقوم به حماس، التي اعتبرها "العائق الوحيد" المتبقي أمام تثبيت المسار الجديد.

ولكن ترامب قال إن حماس ستسلم السلاح كما وعدت، محذرًا من أنها "ستُواجه بقساوة" إذا لم تفِ بتعهداتها.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الحركة قامت بجزء كبير في إطار جهود البحث عن جثث الرهائن في غزة. وأوضح أنه لا يعتقد بضرورة إرسال جنود إلى غزة للقضاء على حماس.

فلسطينيون نازحون يتزاحمون للحصول على وجبات إفطار AP Photo

وأضاف أن عدة دول ساهمت بأكثر من سبعة مليارات دولار كحزمة إنقاذ لغزة، معتبرًا أن كل دولار يُنفق هناك هو "استثمار في الأمل".

كما لفت إلى أن اليابان تعهدت بجمع الأموال من أجل دعم غزة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار القطاع وتعزيز الاستقرار فيه. كما أكد أن الفيفا تسعى لجمع 75 مليون دولار لإقامة مشاريع في غزة.

وقد تخللت الجلسة كلمات لعدد من الحضور، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، والمندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إلى جانب المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ويُذكر أنه تمّ إطلاق المجلس الشهر الماضي في سويسرا ليؤدي دور الوسيط في تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلى جانب تولي مهمة الإشراف على إعادة إعمار القطاع الذي خلّفته الحرب المدمرة.

في المقابل، اختارت عدة دول حليفة للولايات المتحدة، بينها ألمانيا وفرنسا، عدم الانضمام إلى المجلس، مفضّلة إعلان دعمها للأمم المتحدة، وسط شكوك بشأن جدوى المقاربة التي يقترحها ترامب.