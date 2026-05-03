بقيمة تقارب مليار دولار.. واشنطن توافق على صفقة لتزويد إسرائيل بصواريخ موجَّهة بالليزر

أقرت وزارة الخارجية الأميركية صفقة محتملة لبيع صواريخ موجهة بالليزر ومعدات ذات صلة إلى إسرائيل، بقيمة إجمالية تبلغ 992.4 مليون دولار، في خطوة اعتبرت أنها تندرج ضمن المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة.

اعلان اعلان

وذكرت الوزارة أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قرر وقدم مبررا مفصلا بوجود حالة طوارئ تستدعي تنفيذ البيع بشكل فوري، ما يتيح تجاوز متطلبات مراجعة الكونغرس المعتادة.

تفاصيل الصفقة والمعدات المطلوبة

وبحسب البيان، تسعى إسرائيل للحصول على 10 آلاف وحدة من نظام “سلاح القتل الدقيق المتقدم” (APKWS)، الذي تنتجه شركة BAE Systems، إلى جانب معدات وخدمات دفاعية مرتبطة به.

تعزيز القدرات الدفاعية والردع

وأكدت الوزارة أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتقوي دفاعها الداخلي، فضلا عن دورها في الردع أمام التهديدات الإقليمية، مشيرة إلى أن إسرائيل لن تواجه صعوبات في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة.

خصائص النظام واستخداماته القتالية

ووفق البحرية الأميركية، تم تصميم نظام APKWS كوسيلة منخفضة التكلفة لتدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية خلال العمليات القتالية القريبة.

من جهتها، أفادت شركة BAE Systems بأن هذا النظام أثبت فعاليته أيضا في استهداف الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة منخفضة الارتفاع، ضمن منظومات مكافحة الطائرات غير المأهولة، إضافة إلى استخدامه في العمليات البرية من خلال منصات إطلاق مثبتة على مركبات ومحطات أسلحة يتم التحكم بها عن بعد.