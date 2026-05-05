الإمارات تعلن التصدي لهجمات إيرانية لليوم الثاني على التوالي.. وطهران تنفي شن ضربات

تعرضت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 5 أيار/مايو، لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة قالت إنه قادم من إيران، في هجوم هو الثاني على التوالي بعد تعرضها لهجمات مماثلة يوم أمس.

اعلان اعلان

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتصدى للأهداف، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة، في وقت نفى فيه مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني تنفيذ أي هجمات ضد الإمارات.

مقر خاتم الأنبياء الإيراني ينفي

رفضت القوات المسلحة الإيرانية الاتهامات الإماراتية بشأن شن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة، رغم إعلان أبوظبي تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات إيرانية.

وفي تصريح نقله التلفزيون الرسمي، قال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إن بلاده لم تنفذ أي هجوم ضد الإمارات، مشددا على أنه "لو تم اتخاذ قرار كهذا، لتم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح".

واعتبر أن ما ورد في بيان وزارة الدفاع الإماراتية لا أساس له من الصحة، نافيا "جملة وتفصيلا" صحة تلك المزاعم.

الهجوم الأول: استهداف منشآت نفطية

وأمس الإثنين، أعلنت الإمارات أنها تعرضت لسلسلة هجمات إيرانية باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، تزامنا مع قيام البحرية الإيرانية بإطلاق مقذوفات وُصفت بـ"التحذيرية" باتجاه سفن حربية تابعة للولايات المتحدة، وذلك مع انطلاق عملية أميركية تهدف إلى تأمين حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

هذا التطور شكّل أول استهداف مباشر لمنشآت داخل دولة خليجية منذ أكثر من شهر، ما زاد الضغوط على وقف إطلاق النار القائم بين واشنطن وطهران منذ الثامن من نيسان/أبريل، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع واضح في أسعار النفط.

ميدانيا، استهدفت طائرة مسيّرة منطقة الفجيرة للصناعات النفطية، وهي من المواقع القليلة التي يمكن الوصول إليها من دون عبور المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما أفادت السلطات بإصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 12 صاروخ باليستي و 3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية هذه الهجمات، معتبرة أنها تمثل "تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا"، مؤكدة احتفاظ الدولة بحقها في الرد، في حين تقرر اعتماد التعليم عن بعد حتى يوم الجمعة كإجراء فوري.

الموقف الإيراني: دفاع عن النفس واتهام بـ"مغامرة اميركية"

في ردود الفعل على هجوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي هجمات على دول الخليج تُشن في إطار "الدفاع عن النفس"، معتبرا أن هذه الدول "تؤوي اصولا اميركية تسهم في تعزيز الهجمات الاميركية الاسرائيلية على الجمهورية الاسلامية".

وفي موقف آخر، نفى مسؤول ايراني كبير التخطيط لاستهداف موقع الفجيرة، معتبرا ان ما جرى جاء نتيجة "مغامرة عسكرية" من جانب الولايات المتحدة.

باكستان تدين وتدعو الى الالتزام بوقف اطلاق النار

من جانبها، أعربت باكستان، التي تلعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران، عن ادانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية في الامارات الاثنين، مؤكدة ضرورة احترام وقف اطلاق النار.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على منصة "إكس" أن بلاده تدين "بشدة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في الامارات العربية المتحدة الليلة الماضية"، معربا عن تضامنه الكامل مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد ال نهيان، ومشددا على اهمية الالتزام بوقف اطلاق النار لافساح المجال امام الحلول الدبلوماسية.

ادانات عربية ودولية واسعة

وفي سياق متصل، توالت الادانات العربية والدولية للهجوم على الامارات، حيث أعرب أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى عن ادانتهم للهجمات وتضامنهم مع الامارات.

كما أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا ووزارة الخارجية المصرية رفضهما لهذه الهجمات، فيما شدد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة دولة عضو.

دوليا، دان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الالماني فريدريش ميرتس الهجمات، داعين الى وقف التصعيد والعودة الى المسار الدبلوماسي.