في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية للتوصل إلى تفاهم يهدف إلى إنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القوات الأميركية تنفيذ هجمات وصفتها بـ"الدفاعية" في جنوب إيران، استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام بحرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً "بأي شكل من الأشكال" يُعد أولوية، معتبراً في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكناً.
من جهته، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إلى نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الولايات المتحدة من أجل تدميره، أو تدميره داخل إيران أو في موقع آخر يتم الاتفاق عليه بالتنسيق مع طهران وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي لبنان، أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بتشديد العمليات ضد حزب الله خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالطائرات المسيّرة التابعة للحزب.
كما قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله "تجاوز خطاً أحمر خطيراً" بعد الهجمات التي استهدفت منطقتي المطلة وشوميرا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ، الإثنين، غارات على منطقة البقاع شرقي لبنان ومناطق أخرى في الجنوب.
الرئيس الإيراني: التماسك الداخلي أهم عنصر للحفاظ على التفوق في المعركة
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- التماسك الداخلي هو أهم عنصر للحفاظ على التفوق في ساحة المعركة.
- إذا ضعفت الجبهة الداخلية ولم يُؤخذ الشعب بعين الاعتبار في صنع السياسات فسيكون من الصعب تحقيق الأهداف الوطنية.
قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الواقع العملياتي في الشمال معقد
مسؤول إسرائيلي: الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان
قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان.
قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان.
وكالة تسنيم: إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أنه تم إعدام شخص بتهمة التعاون الاستخباري والتجسس لصالح إسرائيل، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم.
القناة 15 الإسرائيلية: الجيش أعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة
أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش أعلن رأس الناقورة جنوبي لبنان منطقة عسكرية مغلقة -حتى 31 مايو على الأقل- عقب التصعيد شمالا.
أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش أعلن رأس الناقورة جنوبي لبنان منطقة عسكرية مغلقة -حتى 31 مايو على الأقل- عقب التصعيد شمالا.
الجيش الإسرائيلي يبدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، مشيرة إلى أن "الجيش طلب من الجنود الذين سُرِّحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا".
غارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوبي لبنان
حزب الله: مقاومة الاحتلال حق وطني مشروع… ولبنان لا يُحمى بالاستقواء بالخارج
أكد حزب الله أن "مقاومة الاحتلال ليست خروجاً على الدولة، بل حق وطني مشروع"، مشدداً على أن اتفاق الطائف نصّ على "وجوب تحرير الأرض اللبنانية".
وأضاف الحزب أن "لبنان لا يُحمى بالاستقواء بالخارج، ولا يستقر بتجاهل هواجس مكوناته الأساسية"، في إشارة إلى ضرورة مراعاة التوازنات الداخلية في أي مقاربة تتعلق بالوضع اللبناني.
القناة 13 الإسرائيلية: اجتماع للطاقم الوزاري المصغر اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران
الصين وباكستان تعربان عن استعدادهما للمساهمة باستعادة السلام في الشرق الأوسط: يجب تنفيذ مبادرة النقاط الخمس
الخارجية الباكستانية:
- الصين تثمن جهود باكستان في تسهيل وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
- الصين وباكستان أكدتا على تنفيذ مبادرة النقاط الخمس لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
- الصين وباكستان أعربتا عن استعدادهما لمساهمة إيجابية مشتركة لاستعادة السلام في المنطقة.
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار مسيرة قرب برانيت شمالي إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب برانيت شمالي إسرائيلي، دون وقوع إصابات.
بن غفير: على إسرائيل العودة فورا إلى القتال الضاري في لبنان والوصول إلى نهر الزهراني وما بعده
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن إسرائيل لا يمكنها القبول بتلقي الضربات والاستمرار في سياسة الاحتواء.
وأضاف بن غفير أن على إسرائيل العودة فورا إلى ما وصفه بالقتال الضاري في لبنان، والوصول إلى نهر الزهراني وما بعده، وقطع الكهرباء في لبنان، حتى القضاء على من وصفه بالعدو.
روبيو: الاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام، رغم الضربات الأمريكية الأخيرة.
كما نقلت رويترز عن روبيو قوله إن صياغة بنود الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام، مشيرا إلى وجود كثير من الأخذ والرد بشأن صياغات محددة في الوثيقة الأولية للاتفاق.
وفي تعليقه على الضربات الأمريكية الأخيرة، شدد روبيو على ضرورة بقاء المضايق مفتوحة، مؤكدا أنها ستبقى كذلك "بطريقة أو بأخرى".
وأفادت "سي إن إن" -نقلا عن مسؤولي أمريكي- بأن الضربات الأخيرة على إيران كانت رد فعل دفاعيا، وليست جزءا من هجوم مخطط له.
ضربات أميركية جديدة ضد إيران رغم وقف إطلاق النار
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أنّ الجيش الأميركي نفّذ ما وصفته بـ"ضربات دفاعية" في جنوب إيران أمس الإثنين، مستهدفًا مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية، ما يُعرّض وقف إطلاق النار الهشّ للخطر ويُثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات "سنتكوم"، بعد سماع دوي انفجارات يوم الإثنين في مناطق متفرقة عبر مضيق هرمز، حيث سُمع انفجار في مدينة بندر عباس جنوب إيران.
كما وردت أنباء عن انفجارات أخرى بالقرب من سيريك وجاسك على طول الممر المائي الإستراتيجي.
خام برنت يصعد 2% رغم ضربات أميركية على جنوب إيران
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما شن الجيش الأميركي هجمات في جنوب إيران وصفها بأنّها "عمليات دفاعية".
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولارًا أو 1.5 بالمئة إلى 97.56 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها سبعة بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بشكل طفيف إلى 91.25 دولارًا للبرميل، لكنّها سجّلت انخفاضًا 5.30 دولار أو 5.5 بالمئة مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة.
وهبطت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار أمس الاثنين، مع ارتفاع توقّعات المستثمرين بإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد ظهور مؤشرات على أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى تفاهم.