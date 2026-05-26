وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً "بأي شكل من الأشكال" يُعد أولوية، معتبراً في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكناً.

من جهته، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إلى نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الولايات المتحدة من أجل تدميره، أو تدميره داخل إيران أو في موقع آخر يتم الاتفاق عليه بالتنسيق مع طهران وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي لبنان، أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بتشديد العمليات ضد حزب الله خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالطائرات المسيّرة التابعة للحزب.

كما قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله "تجاوز خطاً أحمر خطيراً" بعد الهجمات التي استهدفت منطقتي المطلة وشوميرا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ، الإثنين، غارات على منطقة البقاع شرقي لبنان ومناطق أخرى في الجنوب.

