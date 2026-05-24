"إيران لا تستطيع التخلي عن حلفائها".. رسالة عراقجي إلى حزب الله تثير اهتماما في إسرائيل

أثارت الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وتعهد فيها بمواصلة دعم "الحركات الساعية إلى الحقوق والحرية حتى اللحظة الأخيرة" على حد تعبيره، سلسلة تعليقات وتحليلات إسرائيلية رأت أن طهران لا تزال متمسكة بدعم حلفائها في المنطقة رغم الضغوط الاقتصادية والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المقدم في الاحتياط ألكسندر غرينبرغ، الخبير في الشأن الإيراني لدى معهد القدس للإستراتيجية والأمن، قوله إن تخلي "الجمهورية الإسلامية" عن الجهات التي تدعمها في المنطقة في هذه المرحلة سيشكل "انتحارا سياسيا".

"إظهار إيران بموقع ضعف"

وأوضح غرينبرغ أن وقف إيران دعم حلفائها سيبعث برسالة إلى الحلفاء والخصوم بأن طهران باتت في موقع ضعف كبير، مضيفا أن إيران "ستحاول دائما" مواصلة هذا الدعم، لكن حجمه تغير وسيتغير وفقا لقدراتها الحالية.

وأشار إلى أن طهران لم تعد قادرة على تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر سوريا، وباتت تعتمد على المدفوعات بالعملات الرقمية كوسيلة للدعم المالي، مؤكدا أن هذا الدعم سيستمر لأطول فترة ممكنة رغم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران.

عراقجي: وقف إطلاق النار في لبنان شرط بأي اتفاق

وبحسب الرسالة التي نشرها عراقجي عبر تلغرام، فإن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل شرطا أساسيا في أي اتفاق محتمل مع واشنطن، رغم أن المواجهة العسكرية مع حزب الله تخوضها إسرائيل وليس الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الرسالة قبل وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن اتفاقا مع إيران "جرى التفاوض عليه إلى حد كبير".

مخاوف إسرائيلية من إدراج لبنان في أي تفاهم

وبحسب الصحيفة، فإن إيران دفعت باتجاه إدراج لبنان ضمن أي تفاهم محتمل، في وقت يؤكد فيه مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن لا تستطيع إبرام اتفاق من هذا النوع نيابة عن إسرائيل، محذرين من أن سكان شمال إسرائيل سيدفعون ثمن مثل هذا الترتيب.

وعلق عضو الكنيست بيني غانتس على التقارير المتعلقة بربط لبنان بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن "على إسرائيل واجبا بحماية سكانها بغض النظر عن أي عامل خارجي".

واعتبر غانتس أن مثل هذا الاتفاق سيكون "خطأ إستراتيجيا سندفع ثمنه لسنوات طويلة"، مضيفا: "على إسرائيل أن تقول للولايات المتحدة: لا".

نتنياهو يبلغ ترامب رفضه تقييد التحرك الإسرائيلي

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من احتمال إدراج لبنان ضمن أي اتفاق مع طهران.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله إن نتنياهو أبلغ ترامب بأن "إسرائيل ستحافظ على حرية العمل ضد التهديدات في جميع الساحات، بما في ذلك لبنان".

ورغم تشديد نتنياهو على مواصلة إسرائيل منع حزب الله من إعادة بناء قدراته جنوب نهر الليطاني، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب قد يبقى منفتحا على إدراج لبنان ضمن الاتفاق.

وأضاف المسؤول الأميركي أن نتنياهو "لديه اعتبارات داخلية، بينما يفكر ترامب بمصالح الولايات المتحدة والإقتصاد العالمي".