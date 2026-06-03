قالت الكويت يوم الأربعاء إنها علّقت الرحلات الجوية التجارية بعدما ألحق هجوم بطائرات مسيّرة إيرانية أضرارا جسيمة بمطار البلاد وتسبب في وقوع إصابات، بينما تبادلت إيران والولايات المتحدة ضربات صاروخية في أحدث تصعيد للأعمال العدائية بين الجانبين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العميد الركن سعود عبد العزيز العتيبي، إن "عددا من الطائرات المسيّرة المعادية" استهدف مبنى ركاب مطار الكويت الدولي، ما ألحق أضرارا بالغة بالمبنى وأدى إلى إصابة "عدد من الأشخاص".

وأُعيد فتح المطار يوم الاثنين بعد إغلاقه في فبراير بسبب الحرب في إيران. وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الخطوط الجوية الكويتية" علّقت عملياتها حتى إشعار آخر.

وتعرضت الكويت للنيران الإيرانية مرات عدة منذ بدء الحرب في 28 فبراير. ففي الأول من مارس، أصابت طائرة مسيّرة إيرانية مركزا أمريكيا للعمليات التكتيكية في ميناء الشعيبة، فقتلت ستة جنود أمريكيين وأصابت أكثر من 30 آخرين. كما تسببت طائرات مسيّرة إيرانية في إلحاق أضرار بمبنى حكومي في مدينة الكويت في 5 أبريل.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قالت القوات الأمريكية إنها شنّت ضربات على منشأة عسكرية إيرانية ردا على صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.

وأضافت أن إيران أطلقت صاروخين باتجاه الكويت تفككا في الجو، بينما اعترضت القوات الأمريكية والبحرينية صواريخ كانت تستهدف البحرين.

وقالت وزارة الدفاع البحرينية إن قواتها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ وعددا من الطائرات المسيّرة أطلقتها إيران على المملكة الخليجية. كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها "أسقطت عدة طائرات مسيّرة" استهدفت قوات أمريكية في الكويت.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف في هجومه مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين وبلدا آخر، من دون أن يذكر اسم الكويت.

ويشرف الأسطول الخامس، الذي يتخذ من قاعدة "نشاط الدعم البحري البحرين" في المنامة مقرا له، على العمليات البحرية الأمريكية في الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب، وهو القيادة الأساسية التي تنسق الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقال الحرس إنه شنّ هجومه ردا على إطلاق الولايات المتحدة صاروخا أصاب غرفة المحركات في ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى إيران رغم الحصار الأمريكي.

وأضاف في بيانه: "كنا قد حذرنا سابقا من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفا وأكثر شدة، وقد تصرفنا بناء على ذلك".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ردت بضربات استهدفت محطة إيرانية للسيطرة الأرضية على جزيرة قشم في مضيق هرمز.

ادعاءات متضاربة

جاءت الضربات في وقت قالت فيه وكالات أنباء إيرانية مرتبطة بالدولة إن البلاد أوقفت التواصل مع الوسطاء بشأن تمديد وقف إطلاق النار في الحرب، مع تصاعد التوتر على خلفية حرب إسرائيل ضد ميليشيا حزب الله المدعومة من طهران في لبنان، وهو ادعاء نفاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا أن المحادثات مستمرة.

وقال مسؤول إقليمي مشارك في وساطة، متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات، لوكالة "أسوشيتد برس" إن طهران لم تتواصل على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد أن قالت إن وقف إطلاق النار يجب أن يُفرض في لبنان كي تستمر المفاوضات.

ووصف ترامب التقارير عن توقف المحادثات بأنها "كاذبة وخاطئة".

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "المحادثات بيننا مستمرة دون انقطاع، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد واليوم. وإلى أين ستقود، لا أحد يعلم، لكن كما قلت لإيران: حان الوقت، بطريقة أو بأخرى، لكي تبرموا صفقة".

وفي المحادثات الجارية لإيجاد نهاية للحرب، حاولت الولايات المتحدة حتى الآن تخفيف قبضة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز وعلى النفط والغاز وسلع أخرى تمر عادة عبره.

وطالبت الولايات المتحدة أيضا بإجراء محادثات حول مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم، الذي تقول واشنطن إن طهران تخطط لاستخدامه لبناء سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.

وأصبحت الحرب في إيران متشابكة بصورة متزايدة مع الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، إذ تصر طهران على أن أي هدنة محتملة يجب أن توقف أيضا القتال في ذلك البلد المطل على البحر المتوسط.

ويُعد حزب الله أقوى وكلاء إيران الإقليميين، وهو حركة سياسية مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية وانخرطت في عدة نزاعات مسلحة مع إسرائيل. وتزوّده طهران بالأسلحة والتمويل والتدريب، وتعد قدراته العسكرية ركيزة أساسية في إستراتيجيتها القائمة على الوكلاء في المنطقة.

وتحتل القوات الإسرائيلية الآن نحو 2.000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خُمس الأراضي اللبنانية، وقد تقدمت إلى ما بعد نهر الليطاني، لتتوغل داخل لبنان أكثر من أي وقت مضى منذ انسحاب إسرائيل من احتلالها الذي استمر 18 عاما للجنوب في مايو 2000.

وقد يتمكن ترامب من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تقدم قواته أو إبطائه، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة تصرّان على أن القتال في لبنان مسألة منفصلة عن الحرب في إيران.

وأفادت الصحافة المحلية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون دان يوم الأربعاء الضربات الإيرانية على "أهداف مدنية" في الكويت والبحرين، وذلك بعد يوم واحد من قوله إنه "لا خيار سوى التفاوض" مع إسرائيل.

وكان عون قد قال في وقت سابق إن انسحاب إسرائيل من لبنان "غير قابل للتفاوض". كما تبادل الاتهامات مع حزب الله، إذ صرح في أبريل بأن الجماعة المسلحة ترتكب "خيانة" بعدما اتهمت الحكومة بأنها "تستسلم".