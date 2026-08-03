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حريق غابات في جزيرة كيفالونيا اليونانية يؤدي إلى عمليات إجلاء
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فيديو. الحرائق تحاصر كيفالونيا وميغارا.. السلطات اليونانية تُجلي السكان والرياح تعرقل جهود الإطفاء

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اجتاحت حرائق غابات كيفالونيا وغرب أتيكا، ما أدى إلى عمليات إجلاء، فيما أعاقت الرياح القوية جهود الإطفاء وهددت منازل وسكان مناطق بأكملها

أجبرت الحرائق التي اندلعت في غابات جزيرة كيفالونيا اليونانية السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء للسكان يوم الأحد، بعدما اقتربت ألسنة اللهب بشكل خطير من المنازل، فيما كانت الطائرات تنفذ طلعات جوية لإسقاط المياه فوق الجزيرة الواقعة في البحر الأيوني.

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في منطقة أتيكا الغربية، قرب العاصمة أثينا، امتد الحريق باتجاه تجمعات سكنية ومنطقة صناعية خارج مدينة ميغارا، فيما حالت رياح عاتية دون تمكن طائرات مكافحة الحرائق من التزود بالمياه من البحر.

تم نشر نحو 500 من رجال الإطفاء و23 طائرة، غير أن رياحا عاصفة قوية دفعت النيران عبر الغابات التي جفّت فيها النباتات بسبب موجة الحرّ ، مما شل جهود الاستجابة.

وأمرت السلطات بإجلاء السكان في كانديلي وأجيا سكبي وتوتولي مع تصاعد أعمدة الدخان فوق الجبال، فيما أعربت فرق الإطفاء عن قلق خاص إزاء بلدة بورتو جرمنو الساحلية.

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