شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً جديداً خلال الساعات الماضية، مع تبادل هجمات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق اللبنانية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات استهدفت قدرات للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في مناطق مختلفة من إيران.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع عسكرية في الكويت والبحرين والأردن، وقال إن هذه العمليات جاءت رداً على الضربات الأمريكية الأخيرة.
كما أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مبرراً الخطوة بما وصفه بانتهاكات متكررة لشروط وقف إطلاق النار.
وفي لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة جوية استهدفت بلدة طيردبا في قضاء صور أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.
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القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الممرات متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران.
وقالت القيادة المركزية إن مئات السفن عبرت مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين، مشددة على أن إيران لا تسيطر على المضيق.
وأضافت أن القوات الأمريكية في حالة تأهب للدفاع ضد أي عدوان إيراني.
حال إغلاق في البنتاغون بسبب "حادثة متعلقة بمواد خطرة"
فرضت حال إغلاق في بعض أنحاء مقر وزارة الدفاع الأميركية الخميس بسبب "حادثة متعلقة بمواد خطرة"، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون.
وقال المتحدث شون بارنيل إن "أمرا بالبقاء في المكان" صدر في جزء من المبنى تأثر بـ"مشكلة في جودة الهواء".
وأوضحت دائرة إطفاء مقاطعة أرلينغتون ان وحداتها، بما في ذلك فريق المواد الخطرة، أرسلت الى مبنى الوزارة حيث تقوم بالتعامل مع "حادثة مواد خطرة".
سقوط 10 جرحى من طاقم مستشفى في مدينة صور جراء غارة اسرائيلية في محيطه وفقا لإدارته
أصيب عشرة من طاقم مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان جراء غارة اسرائيلية على محيطه الخميس، كما أفاد رئيس مجلس إدارته وكالة فرانس برس، فيما أفاد الإعلام الرسمي عن غارات اسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.
قاليباف: القرارات المتسرعة ستؤدي لتدهور الأوضاع وانهيار البنية التحتية للطاقة والأسواق وخلق مستنقع لا نهاية له
حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة ستؤدي إلى تدهور الأوضاع، وتفجير البنية التحتية للطاقة والأسواق، وخلق أزمة طويلة الأمد.
وقال قاليباف إن مثل هذه السياسات ستفضي إلى "مستنقع لا نهاية له" سيستمر لسنوات، مضيفاً: "سترون إيران مختلفة".
Wrong strategies and impulsive decisions will reset the entire board for the worse, explode energy infrastructure and markets and create an endless quagmire th…
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا عملياتيا على منطقة وادي السلوقي
غوتيريش: أؤيد حق الحكومة اللبنانية في حصر السلاح ويجب أن تبدأ العملية بوقف شامل لإطلاق النار
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.
وأكد غوتيريش دعمه حق الحكومة اللبنانية في حصر السلاح، مشدداً على أن هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار.
البنك الدولي: إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة
الرئيس اللبناني : لن ننسحب من المفاوضات ولا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله
حزب الله: أسقطنا بصاروخ نوعي مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون 1 في أجواء منطقة نحلة في البقاع شرقي لبنان
ترامب: سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة وسنستولي على جزيرة خارك خلال مرحلة ما
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة"، مضيفاً أنها "واشنطن ستستولي على جزيرة خارك الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "ستستولي على مواقع بنية تحتية نفطية أخرى، وستسيطر بشكل كامل على أسواق النفط والغاز هناك".
كما اعتبر أن إيران "فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية".
الدفاع الإيرانية: لا خيار أمام الأعداء سوى وقف الحرب في كل الجبهات
وزارة الدفاع الإيرانية:
- لن نتراجع أمام الضغوط وعلى أعدائنا إدراك أنه لا تسوية لشؤون المنطقة بالحروب.
- لا خيار أمام أعدائنا سوى قبول وقف إطلاق النار وإنهاء الإجراءات العدائية في كل الجبهات.
- تجارب الحربين الأخيرتين أظهرت أن الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة لن يتراجعا أمام التهديدات والضغوط.
- لم نبدأ أي حروب ولكننا لا نتهاون أمام أي جهة في مسألة الدفاع عن أمننا الوطني واستقلال البلاد وسلامة أراضينا.
القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا ناقلة نفط في خليج عمان
القيادة المركزية الأمريكية:
- عطلنا ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان لأنها خرقت الحصار على إيران.
- عطلنا الناقلة بعد أن حاولت نقل نفط إيراني.
- ناقلة النفط ترفع علم غينيا بيساو وأطلقت عليها إحدى طائراتنا صاروخي هيلفاير.
إن بي سي: القصف الأمريكي دمر بنى تحتية لمياه الشرب في إيران
شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن صور لأقمار صناعية:
- القصف الأمريكي دمر بنى تحتية لمياه الشرب في الساحل الجنوبي لإيران صباح الأربعاء.
- ليس واضحا إن كان الهجوم الأمريكي على المنشآت المائية متعمدا مما قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
- الشبكة حددت الموقع الجغرافي للفيديوهات والصور في قرية بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران من خلال مطابقة هيكل السقف الفريد وأنابيب المنشآت مع صور الأقمار الصناعية.
عراقجي: الهجمات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر
الخارجية الإيرانية:
- عراقجي ناقش هاتفيا مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التطورات الإقليمية بعد اعتداءات أمريكا على مناطق في إيران.
- عراقجي أكد خلال اتصاله مع كالاس أن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة.
- عراقجي أكد خلال الاتصال أن التحركات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر.
الكرملين: الجولة الجديدة من التصعيد عواقبها عالمية
الكرملين:
- الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران محفوفة بعواقب على الاقتصاد العالمي برمته.
- روسيا تحث الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات.
هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية: المضيق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر
هيئة ادارة مضيق هرمز الإيرانية:
- بسبب التوترات التي سببتها القوات الأمريكية المعتدية في المنطقة وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر.
- يرجى من الجهات التي حصلت على تصاريح العبور أن تتحلى بالصبر وتنتظر إصدار توجيهات جديدة من هيئة إدارة المضيق.
باكستان: وساطتنا مستمرة بالتنسيق مع قطر
المتحدث باسم الخارجية الباكستانية:
- باكستان وقطر لا تزالان منخرطتين في جهود الوساطة ونقدّر دور قطر في هذا الصدد.
- قنوات التواصل الدبلوماسية بين أمريكا وإيران عبر باكستان كانت ولا تزال مفتوحة.
الجيش الإيراني: قدراتنا العسكرية أكبر مقارنة ببداية الحرب
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية:
- لا صحة لادعاءات العدو بشأن تدمير أنظمتنا الدفاعية.
- نمتلك قدرات عسكرية ودفاعية أكبر بكثير مقارنة بالأيام الأولى للحرب.
- القوات المسلحة في حالة جاهزية دائمة والعدو قد اختبر هذه الجاهزية عمليا.
- ندعم حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني وجبهة المقاومة تُعَد جبهة موحدة.
- تعليقا على إمكانية إغلاق مضيق باب المندب: لدينا خطط متعددة وسنكشف عن خياراتنا عند الحاجة.
السعودية تدين الهجمات وتدعو إلى التهدئة واستكمال المفاوضات
الخارجية السعودية:
- المملكة تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت.
- المملكة تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي.
- المملكة تدعو إلى استكمال المفاوضات التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود لدولة قطر.
الكويت: تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدوانيا منظما
الخارجية الكويتية:
- ندين ونستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت.
- نؤكد احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها.
- تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدوانيا منظما لن تقبل به الكويت أو تتهاون حياله.
الخارجية الإيرانية: الهجمات جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى
الخارجية الإيرانية:
- ندين بشدة جرائم النظام الإرهابي الأمريكي في هجومه الواسع النطاق على إيران الليلة الماضية.
- الهجمات جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا.
- مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا التصعيد تقع على عاتق الإدارة الأمريكية.
- مواصلة استخدام الجيش الأمريكي لأراضي وإمكانات بعض دول المنطقة لتنفيذ عمليات عدوانية ضدنا تضع هذه الدول في صفوف الأطراف المعتدية.
- نذكر بمسؤولية جميع دول المنطقة القانونية والأخلاقية بمنع السماح باستخدام أراضيها من قبل الولايات المتحدة للاعتداء على إيران.
- عازمون على تحييد مصادر الهجمات على بلادنا في إطار حقنا للدفاع عن النفس ضد العدوان العسكري من جانب واشنطن وحلفائها.
سي إن إن: المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة
سي إن إن عن مصدر دبلوماسي:
- المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة.
- المحادثات لا تزال تسير على المسار الصحيح بعد مفاوضات جرت طوال الليل.
- استمرت المناقشات على الرغم من تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل.
إيران: 3 مصابين في طهران بسبب الهجمات الأمريكية
- هيئة الطوارئ في محافظة طهران: 3 مصابين بسبب الهجمات الأمريكية التي استهدفت المحافظة.
- وكالة مهر عن مسؤول إيراني: قذيفة أمريكية أصابت سفينة شحن في خليج عمان.
- وكالة مهر عن مسؤول إيراني: إنقاذ 5 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى سلطنة عمان.
قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سنرد على أي تهديدات ضد أمن البلاد واستقلالها
وزيرا خارجية باكستان وتركيا يدعوان أطراف النزاع إلى الحوار
بيان الخارجية الباكستانية:
- دعت باكستان وتركيا الأطراف المتنازعة في منطقة الشرق الأوسط لضبط النفس مع التأكيد على أهمية الحوار.
- جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الباكستاني أسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
- الطرفان أعربا عن أملهما في التوصل إلى تفاهم مبكر بين جميع الأطراف بما يسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين.
رئيس القضاء الإيراني: سندق المسمار الأخير في نعش أمريكا بالمنطقة
رئيس السلطة القضائية الإيرانية:
- شعبنا لا يهاب تهديدات الرئيس الأمريكي وصامد ومتماسك للدفاع عن البلاد.
- على الرئيس الأمريكي أن يعلم بأن المعادلات الإستراتيجية في المنطقة والترتيبات الأمنية فيها لن تعود إلى وضعها السابق.
- إيران ستدق المسمار الأخير في نعش الولايات المتحدة في المنطقة.
- لدى شعبنا وقواتنا المسلحة عزيمة راسخة لرد مدمر وقاسٍ على أي اعتداءات من جانب العدو.
الداخلية البحرينية: إصابة طفلة جراء العدوان الإيراني
الداخلية البحرينية:
- احتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة ومدينة حمد إثر سقوط شظايا جراء اعتراض مسيرات إيرانية.
- إصابة بسيطة لطفلة وعلاجها في الموقع جراء العدوان الإيراني الآثم.
بحرية الحرس الثوري: نحذر من مغادرة أي سفينة مرساها بالخليج وبحر عمان ونعتبر اقترابها من هرمز تعاونا مع العدو
الطيران المدني الكويتي: عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها
- الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي: عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها.
- الخطوط الجوية الكويتية: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة مؤقتًا نتيجة إغلاق الأجواء اليوم الخميس.
- الخطوط الجوية الكويتية: ستتم إعادة جدولة الرحلات المتأثرة وفق المواعيد الجديدة فور استئناف الحركة مع إعفاء الراغبين في الإلغاء أو التعديل من الرسوم.
- الجيش الكويتي: منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح اليوم لأهداف جوية معادية.
الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخين قرب منطقة عملنا بجنوب لبنان
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواتهم في جنوب لبنان ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق شمال إسرائيل.
الحكومة الإيرانية: تهديد البنى التحتية هو تهديد لحياة الناس
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية:
- تهديد البنى التحتية هو تهديد لحياة الناس.
- رد إيران هو نفسه الذي تم اختباره مرارا: العلم والجهد والتضامن الوطني.
- إيران ستظل قوية بالاعتماد على قوة أبنائها.
فارس: الحرس الثوري استهدف سفينتين حاولتا عبور هرمز
وكالة فارس:
قوات الحرس الثوري تعلن إصابة سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز.
الجيش الإسرائيلي: اللواء 91 يقتل 35 مسلحا من حزب الله
يديعوت أحرونوت عن الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي:
- قوات اللواء 91 قتلت 35 مسلحا من حزب الله كانوا يتحركون قرب قواتنا في لبنان الأسبوع الماضي.
- قوات اللواء 91 قضت على منصة إطلاق صواريخ أُخفيت بين الشجيرات، وقضت على مسلح كان يتحرك في المنطقة أمس.
- قوات اللواء 91 ضبطت ترسانة وسائط قتالية وصواريخ وأسلحة وآر بي جي.