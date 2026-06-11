وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات استهدفت قدرات للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في مناطق مختلفة من إيران.

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في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع عسكرية في الكويت والبحرين والأردن، وقال إن هذه العمليات جاءت رداً على الضربات الأمريكية الأخيرة.

كما أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مبرراً الخطوة بما وصفه بانتهاكات متكررة لشروط وقف إطلاق النار.

وفي لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة جوية استهدفت بلدة طيردبا في قضاء صور أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

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