"إنذار كاذب" يتسبب بإخلاء وإغلاق جزئي داخل البنتاغون

شهد مبنى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) حالة إخلاء وإغلاق جزئي، عقب إنذار وُصف رسمياً بأنه "حادث يتعلق بمواد خطرة"، داخل أحد أكبر المجمعات الأمنية في العالم، ليتبين لاحقًا أنه إنذار كاذب.

اعلان اعلان

وبحسب ما نقلته شبكات إعلامية أمريكية، فإن الإجراء لم يكن شاملاً لكامل المبنى، بل اقتصر على مناطق محددة جرى عزلها بدقة داخل المجمع.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـCNN، فقد تم إغلاق الطوابق من الثاني إلى الخامس، إضافة إلى ممرات تمتد من الطابق الرابع إلى السابع، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى احتواء الوضع.

ولاحقًا، نقلت شبكة CNN عن مصدرين مطلعين أن حالة الإغلاق والإخلاء التي شهدها مبنى البنتاغون كانت نتيجة إنذار كاذب.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن أنظمة داخل المبنى "رصدت مشكلة تتعلق بجودة الهواء استدعت اتخاذ إجراءات احترازية إلى حين تحديد أهميتها".

وأضاف بارنيل: "تنفذ الوزارة بروتوكولات الحماية القياسية، بما في ذلك أمر الاحتماء في الموقع داخل المنطقة المتضررة. فرق الاستجابة موجودة وجاهزة لدعم شاغلي المبنى".

ووفقاً للمتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون الكابتن جيمي جيل، فقد استجابت وحدة المواد الخطرة التابعة لوكالة حماية قوة البنتاغون للحادث، بمساعدة من إدارة الإطفاء في المقاطعة. كما ذكرت إدارة الإطفاء والطوارئ في أرلينغتون عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن فريق المواد الخطرة كان يعمل داخل البنتاغون أثناء “حادث يتعلق بمواد خطرة”.

وأفاد إشعار أمني داخلي صادر عن فريق أمن البنتاغون بأنه تم رصد “مشكلة في جودة الهواء” وأنه يجري إجراء اختبارات إضافية.

وأوضح الإشعار أن "هذه الاختبارات قد تستغرق من ساعة إلى ساعتين، وفرق الاستجابة موجودة وجاهزة لدعم شاغلي المبنى عند الحاجة. قد تُشاهدون فرقاً من عدة وكالات وإجراءات احترازية في الساحة المركزية، يرجى عدم تفسير هذه التحركات بشكل خاطئ".

وأضافت مصادر لشبكة CNN أن الطوابق من الثاني إلى الخامس، والممرات من الرابع إلى السابع في المبنى الضخم، خضعت للإغلاق، كما أفاد مصدر ثالث بأن عناصر الشرطة داخل المبنى كانوا يرتدون أقنعة غاز ومعدات حماية كيميائية كاملة.

وأفادت التقارير بأن عناصر من شرطة البنتاغون التابعة لوكالة حماية قوة البنتاغون (PFPA) تعاملت مع الحادثة بحذر شديد، حيث شوهد أفراد الأمن وهم يرتدون أقنعة واقية من الغاز وبدلات حماية كيميائية أثناء قيامهم بعمليات تمشيط داخل الممرات المغلقة، في مؤشر على جدية التعامل مع احتمال وجود تلوث في الهواء أو تسرب مادة غير معروفة.

كما أشار الكابتن جيمي جيل، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة أرلينغتون، إلى أن فرق المواد الخطرة تم استدعاؤها بشكل عاجل لدعم الفرق الأمنية داخل البنتاغون، حيث بدأت عمليات فحص دقيقة للهواء باستخدام أجهزة استشعار متخصصة، بهدف تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتسرب كيميائي أو بيولوجي، أو خلل تقني في نظام التهوية المعقد للمبنى.

وتاتي الحادثة تأتي في سياق أمني حساس تشهده الولايات المتحدة، حيث تحدثت بعض التحليلات في وسائل إعلام أمريكية عن حالة تأهب مرتفعة في عدد من المنشآت الحساسة، بالتزامن مع التوترات الدولية المتصاعدة، خصوصاً في الشرق الأوسط. ومع ذلك، شددت هذه التقارير على عدم وجود أي تأكيد رسمي يربط بين الحادث وأي تهديد خارجي أو عمل عدائي.