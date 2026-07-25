متحديًا التعديل الدستوري الثاني والعشرين.. ترامب: سأترشح لولاية ثالثة عام 2028"

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فتح باب التكهنات حول مستقبله السياسي، بعدما أعلن عزمه الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه يستعد لخوض سباق جديد نحو البيت الأبيض، وذلك خلال مشاركته في العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم مساء الجمعة في العاصمة واشنطن.

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وخلال كلمته أمام الحضور، كشف ترمب أنه اتخذ خطوات رسمية تمهيدا للترشح، مؤكدا ثقته بقدرته على الفوز مجددا والعودة إلى منصب الرئاسة، كما أشاد بما اعتبره أداء ناجحا خلال فترتي ولايته السابقتين.

وفي تصريحات حملت نبرة ساخرة تجاه وسائل الإعلام، وصف ترمب إعلانه بالترشح بأنه "سبق صحفي" يقدمه للحاضرين من الصحفيين.

ولم يكتف الرئيس الأمريكي بالإعلان الشفهي، إذ أخرج خلال المناسبة القبعة الحمراء الشهيرة المرتبطة بحملاته الانتخابية وارتداها أمام الحضور، وكانت تحمل شعار "TRUMP 2028".

ويمنع التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي أي شخص من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لأكثر من ولايتين، إلا أن تعديل هذا النص يبقى ممكنا من الناحية القانونية، رغم صعوبة الإجراءات المطلوبة والتي تستوجب موافقة واسعة داخل الكونغرس وعدد كبير من الولايات الأمريكية.

عشاء مراسلي البيت الأبيض يعود بعد حادث أمني

وجاءت مشاركة ترمب في العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض بعد نحو ثلاثة أشهر من إلغاء النسخة الرسمية الأولى من الحفل، إثر حادث إطلاق نار وقع في فندق واشنطن هيلتون الذي كان يحتضن المناسبة.

وكان الحفل الذي كان مقررا في 25 أبريل/نيسان الماضي قد أُلغي بعد أن تمكن رجل من اختراق نقطة تفتيش أمنية وإطلاق النار من بندقية خارج القاعة التي كان يتواجد فيها ترمب إلى جانب عدد من أعضاء إدارته.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترمب كان قد تعهد بإقامة حفل بديل للرابطة، مشيرة إلى أنه أوفى بوعده بتنظيم المناسبة مجددا.

وأقيم العشاء هذه المرة في فندق والدورف أستوريا بواشنطن وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أعلن مدير جهاز الخدمة السرية شون كوران أن فرقا أمنية نفذت خطة شاملة لتأمين الفندق والضيوف.

وتواجد كوران عند مدخل الفندق لمتابعة وصول المشاركين، قبل أن يقوم بجولة داخل البهو الرئيسي، في وقت أغلقت فيه الشرطة وعناصر الحرس الوطني الطرق المحيطة بالموقع وأقامت طوقا أمنيا واسعا.

ورغم الإجراءات الأمنية المكثفة، اقتصرت عمليات تفتيش الضيوف على تدقيق سريع نسبيا قبل دخول قاعة الاحتفال.

وعند وصوله إلى القاعة، استُقبل ترمب بالتصفيق، فيما وجهت رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ رسالة أكدت فيها أن المناسبة تحمل شعار "لقد عدنا"، مشددة على أن الصحفيين لن يسمحوا للخوف أو أعمال العنف بأن تحدد مستقبل الصحافة والحياة العامة في البلاد.

إيران ونتنياهو ضمن أجندة ترمب

واستغل ترمب المناسبة أيضا للحديث عن ملفات سياسية خارجية، في مقدمتها الحرب مع إيران، إذ قال إنه لا يعتقد أن طهران مستعدة حاليا للتوصل إلى اتفاق، لكنه أكد في المقابل استعداده للاستماع إلى أي مقترحات.

وأوضح أن الجانب الإيراني يجري محادثات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، وأن طهران "ترغب بشدة" في التوصل إلى اتفاق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاتصالات.

كما أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والملفات الأمنية المشتركة بين واشنطن وتل أبيب.

وشهد الحفل تكريم ضابط جهاز الخدمة السرية فيكتور غونزاليس، الذي أصيب خلال حادث إطلاق النار الذي تسبب في إلغاء الحفل السابق، حيث غونزاليس حظي بالإشادة لدوره في وقف الهجوم، حيث كان يرتدي سترة واقية، وكان الشخص الوحيد الذي تعرض للإصابة خلال تلك الليلة.