"سنواصل تحديث قدراتنا".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض دعوات آسيان لنزع سلاحها النووي

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بلادها ستواصل تحديث قدراتها النووية "دون لحظة توقف واحدة"، مجددة رفض بيونغ يانغ دعوة المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قولها إن موقف بلادها "حاسم وواضح" في اعتبار الردع النووي "الدرع النهائي للسيادة الوطنية والضمان الأعلى للدفاع عن السيادة"، منتقدة دعوة نزع السلاح باعتبارها تعكس العداء تجاه كوريا الشمالية بوصفها "دولة نووية مسؤولة".

وأكدت كيم أن مكانة كوريا الشمالية وأهمية وجودها كدولة تمتلك أسلحة نووية مسؤولة للحفاظ على توازن القوى وضمان الأمن الجيوسياسي في شبه الجزيرة الكورية وحولها باتت "نهائية ولا رجعة فيها".

وأضافت أن القدرة النووية لبلادها ستخضع للتحديث المستمر، في تأكيد جديد على رفض بيونغ يانغ التخلي عن ترسانتها النووية.

وتأتي تصريحات كيم بعد بيان مشترك صدر السبت عقب الاجتماع السنوي لوزراء خارجية المنتدى الإقليمي لآسيان في مانيلا، جدد التزام الدول المشاركة بـ"نزع السلاح النووي الكامل" لكوريا الشمالية.

ودعا البيان إلى بذل جهود دولية من أجل "نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية"، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

موقف بلا تراجع

وكانت كيم قد اتخذت موقفاً مماثلاً في يونيو/حزيران الماضي، عندما وصفت وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية بأنه "لا رجعة فيه مطلقا"، معتبرة إياه "خطاً لا تراجع عنه"، كما تعهدت بعدم التسامح مع أي تهديدات ضد بلادها.

غابت كوريا الشمالية عن اجتماع المنتدى الإقليمي لآسيان في مانيلا للعام الثاني على التوالي، رغم أن المنتدى يُعد المحفل الأمني الإقليمي متعدد الأطراف الوحيد الذي يضم كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وشارك في اجتماع هذا العام أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.

وفسر مراقبون مقاطعة بيونغ يانغ للمنتدى بأنها تعكس تركيزاً متزايداً على تعميق تحالفاتها الاستراتيجية مع كل من روسيا والصين، بعيداً عن ضغوط الساحة الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وتيمور الشرقية وفيتنام.