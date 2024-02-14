لماذا باع جيف بيزوس أسهماً في أمازون بقيمة 4 مليارات دولار ؟

بقلم: يورونيوز

قدم جيف بيزوس بياناً إلى المنظمين الفيدراليين يشير فيه إلى بيعه نحو 12 مليون سهم من شركة "أمازون" بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.

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وأخطر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ببيع 11,997,698 سهماً من الأسهم العادية يومي 7 و8 شباط/ فبراير.

كما باع 2 مليار دولار أخرى من أسهم الشركة، وبذلك يصل إجمالي قيمة الأسهم التي باعها في الأسبوع الماضي إلى 4 مليارات دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية لأسهم أمازون، ومقرها في سياتل حيث أسس الشركة في مرآب قبل نحو ثلاثة عقود، أكثر من 2.04 مليار دولار.

وفي ملف منفصل لهيئة الأوراق المالية والبورصة، أدرج بيزوس البيع المقترح لـ 50 مليون سهم في أمازون في 7 شباط/فبراير بقيمة سوقية تقدر بـ 8.4 مليار دولار.

تجنب ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

انتقل جيف بيزوس مؤخراً، من واشنطن إلى ميامي في فلوريدا، وهي خطوة يمكن أن توفر له حوالي 600 مليون دولار بسبب الضريبة على الأرباح الرأسمالية البالغة 7٪ في ولايته السابقة، في حين لا تُطبق مثل هذه الضريبة في فلوريدا.

ومع ذلك، قال بيزوس في تشرين الثاني/نوفمبر في منشور على موقع إنستغرام، إن سبب عودته إلى ميامي هو ليكون أقرب من عائلته:"كان والداي دائماً من أكبر الداعمين لي. لقد عاد مؤخراً إلى ميامي، المكان الذي عشنا فيه عندما كنت أصغر سناً، أريد أن أكون قريباً من والدي، ولورين، أحب ميامي".

وكان بيزوس قد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في عام 2021 لقضاء المزيد من الوقت في مشاريعه الأخرى، بما في ذلك شركة الصواريخ "Blue Origin" وعمله الخيري. تم إدراج عنوانه في إيداعات الأسهم باسم سياتل، على الرغم من أنه ورد أنه انتقل إلى ميامي.