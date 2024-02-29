فيديو: الجزائر في دائرة الضوء مع انعقاد قمة زعماء الدول المنتجة للغاز

بقلم: يورونيوز

بينما تحاول الدول الأوروبية الابتعاد كليًا عن الطاقة الروسية، برزت الجزائر، باعتبارها ثاني أكبر مصدّر للغاز عبر خطوط الأنابيب باتجاه القارة العجوز، بعد النرويج.

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تسعى الجزائر إلى تقديم نفسها كمورد مهم للغاز الطبيعي للدول الأوروبية التي تسعى لتقليل اعتمادها على روسيا حيث استقبلت هذا الخميس مبعوثين من الدول الغنية بالطاقة في قمة رئيسية.

وستستضيف العاصمة الجزائرية لمدة ثلاثة أيام قادة 13 دولة، بما في ذلك روسيا، إيران، قطر وفنزويلا، في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة تراجع الطلب على النفط والغاز والمنافسة الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة. وسوف يوفر منتدى الدول المصدرة للغاز للمشاركين فرصة لتنسيق الاستثمارات والعلاقات مع الدول المستوردة ومواصلة تطوير الطاقة الإنتاجية.

واعتبر الأستاذ بجامعة الجزائر أحمد دخينيسة أنّ منتدى البلدان المصدرة للغاز ينبغي أن يتوصل إلى "إجماع من أجل مصلحة العالم". كما أكد المسؤولون أيضا أن القمة ستوفر مكانا لتسليط الضوء على دور الجزائر المتنامي كمورد آمن وموثوق للطاقة.

وأشار دخينيسة إلى أنّ المنتدى "رسالة لمنح الدول المشاركة للتوصل إلى توافق في مصلحة العالم، سواء فيما يتعلق بالمناخ أو الاقتصاد أو العرض أو القضايا الجيوسياسية، وكيفية خفض التوترات لتحقيق الهدوء على الساحة".

وبينما تحاول الدول الأوروبية الابتعاد عن الطاقة الروسية، برزت الجزائر، باعتبارها ثاني أكبر مصدّر للغاز عبر خطوط الأنابيب باتجاه القارة العجوز، بعد النرويج، حيث تعدّ الجزائر أكبر مورد للغاز إلى إسبانيا وكذلك إلى إيطاليا، التي زارتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني العام الماضي.

كما وقعت شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" مؤخرًا اتفاقًا لبيع الغاز الطبيعي لشركة "في إن جي" الألمانية.

وعلى الرغم من الخطط الجريئة لتوسيع الإنتاج من الآن وحتى عام 2030، فقد كافحت الجزائر لتوصيل المزيد من الغاز إلى أوروبا بالوتيرة الموعودة.

وفيما يتعلق بمستقبل الطاقات المتجددة أكد المحلل المالي نور الدين لغليال أنّ "الطاقات المتجددة سيكون لها مستقبل، ولكن بعد 50 عامًا، وليس اليوم، وليس بعد 10 سنوات، وليس بعد 20 عامًا حيث سيبقى الاعتماد على الوقود الأحفوري قائمًا".

تواصل شركة "سوناطراك" مواجهة احتياجات البنية التحتية، مما يؤدي إلى تباطؤ الطلب على الغاز والمنافسة الجديدة من دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة.