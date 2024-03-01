بعد إغلاق دام عامين.. شركة الأزياء الإسبانية "زارا" تعتزم إعادة فتح متاجرها في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة الملابس الإسبانية "زارا"، أنها تستعد لإعادة فتح متاجرها في أوكرانيا والتي كانت قد أغلقتها منذ الغزو الروسي للبلاد، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

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تستعد شركة الألبسة الإسبانية "زارا" (ZARA)، لإعادة فتح أكثر من نصف متاجرها في أوكرانيا والتي كانت قد أغلقتها منذ نحو عامين، بعد الغزو الروسي للبلاد.

وصرحت "إنديتكس"، الشركة المالكة لـ"زارا"، لصحيفة فايننشال تايمز، بأنها ستبدأ بإعادة فتح متاجرها في أوكرانيا تدريجيًا، أولًا من خلال إعادة فتح 20 متجرًا من متاجرها في مراكز التسوق في كييف، وسترفع بعدها عدد المتاجر العاملة إلى 50 متجرًا.

وكانت العلامة التجارية الإسبانية قد أغلقت متاجرها البالغ عددها 84 متجرًا في أوكرانيا بالإضافة إلى عملياتها في روسيا بعد أن شنت موسكو الحرب على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.

وتقع المتاجر الـ34 المتبقية للعلامة التجارية في المناطق المتضررة بشكل مباشر من الحرب في جنوب وشرق أوكرانيا، حيث حظرت الحكومة الأوكرانية العمليات التجارية.

وكانت الشركة الإسبانية قد ركزت على أن أولوياتها هي سلامة الموظفين والعملاء.

وتسيرالشركة على خطى العلامات التجارية الأخرى التي بدأت تعود إلى أوكرانيا تدريجياً، حيث استأنفت "إتش أند إم" (H&M)، المنافس الرئيسي لشركة " زارا"، أعمالها في البلاد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.