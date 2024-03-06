أسعار الشوكولاتة تسجل أرقاما قياسية بسبب الآفات الزراعية ونقص محاصيل الكاكاو

بقلم: Euronews

أدى انتشار العديد من الآفات الزراعية إلى تدمير مساحات كبيرة من محاصيل الكاكاو وتسبب في زيادة تكلفتها، ما تسبب بدوره في زيادة غير مسبوقة طرأت على أسعار الشوكولاتة. ويقول خبراء إن انخفاض إنتاجها سيكون له عواقب طويلة المدى.

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ارتفع سعر الشوكولاتة بنسبة غير مسبوقة وصلت 55% من سعره خلال هذا العام فقط. متأثرا بتكلفة طن الكاكاو التي تضاعفت ثلاث مرات في العام الماضي.

لعب الطقس الجاف والآفات الزراعية دوراً كبيراً في تقليص إنتاج الكاكاو في غرب إفريقيا، وخاصة فطر "القرنة السوداء" السام الذي يسبب تعفن جذور نبتة الكاكاو وتسبب في خسارة مساحات زراعية كبيرة كانت مخصصة لزراعة المحاصيل.

تعد غانا وساحل العاج أكبر مصدرين لثمرة الكاكاو في العالم والبلدان مسؤولان عن أكثر من نصف إنتاج العالم من الشوكولاته. ويقول خبراء إن الانخفاض في زراعة وإنتاج الكاكاو قد تكون له تداعيات كبيرة على سوق الشوكولاتة العالمي.