أوزبكستان والولايات المتحدة تطلقان منصة استثمارية مشتركة

أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ومسؤولون أمريكيون إطلاق منصة استثمار مشتركة بين أوزبكستان والولايات المتحدة خلال اجتماعات عُقدت في واشنطن.

وسافر ميرضيائيف إلى العاصمة الأمريكية بدعوة من الرئيس دونالد ترامب لحضور القمة الافتتاحية لـ"مجلس السلام"، وهي مبادرة دبلوماسية للرئيس الأمريكي تركز على غزة. وكانت أوزبكستان قد وقّعت على الإعلان التأسيسي لهذه الهيئة في وقت سابق من هذا العام خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً في التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ إذ تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي مليار دولار (نحو 850 مليون يورو) العام الماضي، وتعمل قرابة 340 شركة أمريكية في أوزبكستان. كما يجري تنفيذ برنامج للتعاون الاقتصادي يمتد لثلاث سنوات بقيمة 35 مليار دولار (حوالي 29.7 مليار يورو)، يستهدف قطاعات الطاقة والمعادن الإستراتيجية والنقل والزراعة والتكنولوجيا.

منصة الاستثمار

تم تبادل الاتفاق المنشئ لمنصة الاستثمار الأوزبكية الأمريكية رسمياً في ختام الاجتماعات مع قيادة بنك الاستيراد والتصدير للولايات المتحدة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. وتهدف هذه الآلية إلى تقديم دعم منهجي للمشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنسيق بين السلطات الأوزبكية ومؤسسات التمويل التنموي الأمريكية والمستثمرين من القطاع الخاص. وبموجب الإطار المتفق عليه، من المتوقع أن يوسّع بنك الاستيراد والتصدير نطاق تمويله للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك دعم صادرات المعدات عالية التقنية. وتركّزت المناقشات مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية على تعزيز آليات التعاون الاستثماري وخطط المؤسسة للمشاركة في مشروعات وطنية وإقليمية كبرى، ولا سيما في مجالي الطاقة وتطوير أسواق المال. وصُممت المنصة للعمل بالتوازي مع مجلس الأعمال والاستثمار المشترك، بما يخلق قناة منظمة لدفع المشاريع قدماً بدلاً من الاعتماد على الموافقات الفردية لكل مشروع على حدة. وتركزت الاتصالات مع بنك الاستيراد والتصدير للولايات المتحدة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية كذلك على هيكلة المشاريع وتعزيز قدرتها التمويلية؛ وعرض بنك الاستيراد والتصدير خطوطاً عريضة لتوسيع محتمل لدعمه للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية، بما في ذلك تمويل صادرات المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، في حين تناولت المناقشات مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية مشاركتها في مشاريع وطنية وإقليمية، خصوصاً في مجال الطاقة وتطوير أسواق المال، بما يعزز التنسيق المؤسسي ضمن إطار الاستثمار الجديد.

التجارة والسياسة التجارية

في محادثاته مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، تركز النقاش على التعاون القطاعي في مجالات الطاقة والمعادن الإستراتيجية والنقل والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مع التشديد على توسيع قائمة المشاريع وتسهيل مشاركة الشركات الأمريكية.

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك Press Service of the President of Uzbekistan

وفي اجتماعات منفصلة مع الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون غرير، نوقشت إجراءات زيادة تدفقات التجارة وتحسين مواءمة الأطر التنظيمية. كما طلبت أوزبكستان استمرار دعم واشنطن في دفع مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، بينما استعرض الجانبان التعاون في إطار اتفاقية "إطار التجارة والاستثمار" مع آسيا الوسطى.

اتفاقات تجارية موقعة

وفي إطار البرنامج الاقتصادي للزيارة، حضر ميرضيائيف حفل توقيع جمع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ومؤسسات مالية ومديرين تنفيذيين لشركات كبرى. وشملت قائمة المشاركين الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون غرير، والمبعوث الرئاسي الخاص باولو زامبولي، ورئيس بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي جون يوفانوفيتش، ورئيسة غرفة التجارة الأمريكية الأوزبكية كارولين لام، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من شركات "تراكسيس" و"فالمونت إندستريز" و"غلف أويل" و"أفيجن برويلر بريدينغ غروب" و"جون دير" و"بلاك روك فايننشال ماركتس أدفايزري" و"أوبنهايمر" وشركات أخرى.

عرض للمشاريع والاتفاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوزبكستان Press Service of the President of Uzbekistan

وتغطي الوثائق الثنائية الموقعة بناء شبكة من محطات الوقود، وإدخال أنظمة الري بالرش، واستخراج وتوريد المعادن الإستراتيجية، وإنشاء عنقود لإنتاج الدواجن. وتشمل اتفاقات إضافية خططاً لتطوير القطاع الزراعي الصناعي، وتوسيع أسواق المال، واعتماد تدابير تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار. ومن المنتظر أن تضطلع مؤسسات التمويل التنموي الأمريكية، بما فيها مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك الاستيراد والتصدير، بدور داعم في هيكلة عدد من هذه المشاريع وتمويلها. وشارك حكام أقاليم أوزبكستان في الفعالية عبر الاتصال المرئي، في خطوة تهدف إلى ربط المستثمرين الأمريكيين مباشرة بمبادرات التنمية على المستوى المحلي. وخلال عام 2025، تكون أوزبكستان قد وقّعت اتفاقات تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات مع الولايات المتحدة بعد لقاء الرئيس شوكت ميرضيائيف بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع ثنائي مغلق في المكتب البيضاوي، قبيل قمة "C5+1" المقررة في نوفمبر.