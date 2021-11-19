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شاهد: نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي يصبح "الأب الروحي" لباندا صغير

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الحائز على الميدالية الذهبية في الغطس المتزامن في أولمبياد طوكيو اللاعب الصيني تشانغ جياكي ولاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي مع توأمي الباندا في حديقة بوفال في فرنسا.
الحائز على الميدالية الذهبية في الغطس المتزامن في أولمبياد طوكيو اللاعب الصيني تشانغ جياكي ولاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي مع توأمي الباندا في حديقة بوفال في فرنسا.   -   حقوق النشر  GUILLAUME SOUVANT/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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أصبح نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي والبطلة الأولمبية الصينية في رياضة الغطس تشانغ جياكي الخميس الأبوين الروحيين لإثنين من صغار الباندا كانا قد ولدا في حديقة حيوانات فرنسية في وقت سابق هذا العام.

وفي احتفال أقيم في حديقة بوفال للحيوانات، عانق التوأمان يواندودو وهوانليلي البالغان من العمر ثلاثة أشهر بعضهما البعض في حجيرة متحركة مصنوعة خصيصا لهما وحاولا في بعض الأحيان الوقوف على أطرافهما التي لا تقوى بعد على حملهما.

ووصف مبابي هذه المناسبة بأنها "لحظة مهمة" بالنسبة له.

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وجاء والدا الصغيرين هوان هوان ويوان زي إلى فرنسا على سبيل الإعارة من الصين في عام 2012. ولقي وصولهما ترحبيا كبيرا في ذلك الوقت باعتباره علامة على دفء العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين.

المصادر الإضافية • رويترز