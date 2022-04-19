شاهد: بوب أودينكيرك يكشف عن نجمته في ممر الشهرة في هوليوود

كشف الممثل الأمريكي بوب أودينكيرك، المعروف بلعب دور محامٍ بارع في مسلسلي "بريكنغ باد-Breaking Bad" و "بيتر كول سول-Better Call Saul عن نجمته في ممشى المشاهير في هوليوود.

واستذكر أودينكيرك في الحفل كيف كان يزور ممشى المشاهير و "يتظاهر" لإظهار التجاهل التام لكل ما يتعلق بهوليوود.

وقال "مشيت في الشوارع رافعاً أنفي في الهواء وأضحك على كل رموز هوليوود والشهرة والمشاهير وكل ما كان كبيراً وبعيداً ومخيفاً".

وأضاف:"وما زلت أفعل ذلك. ما زلت أتظاهر بالاحتقار لكل شيء. إنه صحي. والأمر أفضل بهذه الطريقة. لكن في الداخل، لا أحتقر هوليوود. أنا أحبها".

ممشى المشاهير في هوليوود، هو ممر في لوس أنجلوس يمثل ساحة الشهرة يُعنى بتكريم المشاهير بنجوم توضع في هذا الممر ويوجد الآن أكثر من 2640 نجمة منذ بدايته عام 1959.