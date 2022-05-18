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أخبار ثقافية

شاهد: بعد غياب 30 عاما.. توم كروز يعود للمشاركة في مهرجان كان السينمائي

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الممثل الأمريكي توم توم كروز في مهرجان السينما الدولي الخامس والسبعين كان في جنوب فرنسا. الأربعاء 18 مايو 2022.
الممثل الأمريكي توم توم كروز في مهرجان السينما الدولي الخامس والسبعين كان في جنوب فرنسا. الأربعاء 18 مايو 2022.   -   حقوق النشر  أ ب
بقلم:  يورونيوز

وصل النجم الأمريكي الشهير توم كروز إلى مهرجان كان السينمائي الثلاثاء ليجد في استقباله حشدا من الناس تجمعوا لإلقاء نظرة على النجم الذي يشارك في أكبر حدث سينمائي عالمي لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وصاح المعجبون "توم! توم!"، بينما كانوا واقفين خارج مقر انعقاد المهرجان المحاط بأشجار النخيل وهو يخرج من السيارة ذات النوافذ السوداء مرتديا بدلة زرقاء أنيقة ونظارة شمسية وشعره أشعث قليلا. وكان البعض ينتظره منذ الغذاء.

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ويروج كروز للجزء الجديد من سلسلة (توب غان)، (توب غان: مافريك)، الذي يُتوقع أن يحظى بإقبال كبير لدى عرضه في مهرجان هذا العام الذي يستمر من 17 إلى 28 مايو- أيار.

المصادر الإضافية • رويترز