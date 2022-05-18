شاهد: بعد غياب 30 عاما.. توم كروز يعود للمشاركة في مهرجان كان السينمائي

وصل النجم الأمريكي الشهير توم كروز إلى مهرجان كان السينمائي الثلاثاء ليجد في استقباله حشدا من الناس تجمعوا لإلقاء نظرة على النجم الذي يشارك في أكبر حدث سينمائي عالمي لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وصاح المعجبون "توم! توم!"، بينما كانوا واقفين خارج مقر انعقاد المهرجان المحاط بأشجار النخيل وهو يخرج من السيارة ذات النوافذ السوداء مرتديا بدلة زرقاء أنيقة ونظارة شمسية وشعره أشعث قليلا. وكان البعض ينتظره منذ الغذاء.

ويروج كروز للجزء الجديد من سلسلة (توب غان)، (توب غان: مافريك)، الذي يُتوقع أن يحظى بإقبال كبير لدى عرضه في مهرجان هذا العام الذي يستمر من 17 إلى 28 مايو- أيار.