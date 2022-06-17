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أخبار ثقافية

وفاة أسطورة السينما الفرنسية جان لوي ترينتينيان عن 91 عاماً

الممثل الفرنسي جان لوي ترينتينان (وسط)- الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي- فرنسا، 18 مايو 2019.
الممثل الفرنسي جان لوي ترينتينان (وسط)- الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي- فرنسا، 18 مايو 2019.   -   حقوق النشر  LOIC VENANCE / AFP
بقلم:  يورونيوز

أعلنت الزوجة السابقة للممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان وفاته بعد مسيرة فنية حافلة أشهرها فيلمه مع بريجيت باردو في عام 1956 "وخلق الله المرأة". 

وقالت نادين ترينتينيان لتلفزيون بي.إف.إم "كان إنساناً استثنائياً".

ونال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان عام 1969 عن دوره في فيلم (زد) للمخرج كوستا غافراس، كما نال جائزة سيزار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم "الحب" لمايكل هانيكه في عام 2013.

LOIC VENANCE / AFP
جان لوي ترينتينان والممثلة الفرنسية أنوك إيمي في الدورة 72 من مهرجان كان، فرنسا، 18 مايو 2019LOIC VENANCE / AFP

وكان ترينتينيان أحد الممثلين الرواد في حركة "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيير لو وجان بول بلموندو.

شارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلماً من بينها فيلم رجل وامرأة الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966.

المصادر الإضافية • رويترز