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أخبار ثقافية

تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي لأجل غير مسمى

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بصورة من أرشيف رويترز.
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بصورة من أرشيف رويترز.   -   حقوق النشر  رويترز
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام سنويا في المدينة الساحلية المصرية المطلة على البحر الأحمر تأجيل فعاليات الدورة السادسة التي كان مقررا إقامتها في أكتوبر تشرين الأول إلى العام المقبل.

وقالت الإدارة في بيان يوم الأحد إن القرار جاء بسبب "التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها".

وأضافت أن التأجيل "سيتيح مزيدا من الوقت لوضع استراتيجية متكاملة للدورة السادسة، ترتقي إلى التوقعات المتزايدة من المهرجان، لتسمح بالتركيز على الجانب الفني والسينمائي في الدورات المقبلة".

وكان الموعد المحدد للمهرجان الذي يرعاه رجلا الأعمال نجيب وسميح ساويرس في الفترة من 13 إلى 22 أكتوبر تشرين الأول.

رويترز
رجل الأعمال المصري سميح ساويرس بصورة من أرشيف رويترز.رويترز

تأسس المهرجان في 2017 واكتسب خلال سنوات قليلة مكانة مرموقة وسط المهرجانات السينمائية العربية لكنه واجه انتقادات في الدورة الخامسة.

شملت هذه الانتقادات البرنامج الفني الذي تضمن عرض فيلم (ريش) للمخرج المصري عمر الزهيري وهاجمه بعض الفنانين والنقاد بدعوى الإساءة لصورة مصر، وكذلك الفيلم الفلسطيني (أميرة) للمخرج المصري محمد دياب وقوبل بالرفض من أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفور انتهاء الدورة الخامسة في 22 أكتوبر تشرين الأول 2021 أعلن المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس استقالته ثم أعلنت الممثلة والمنتجة بشرى رزة انسحابها من فريق تنظيم المهرجان في مارس آذار حيث كانت تشغل منصب مدير العمليات.