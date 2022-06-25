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أخبار ثقافية

فلبينية تفوز في تايلاند بلقب ملكة جمال العالم للمتحولات جنسيا

ملكة جمال العالم للمتحولات جنسيا في تايلاند.
ملكة جمال العالم للمتحولات جنسيا في تايلاند.   -   حقوق النشر  رويترز
بقلم:  يورونيوز

تُوّجت السبت الفلبينية فيوشا آن رافينا ملكة لجمال العالم لعام 2022 في مسابقة في تايلاند وُصفت بأنها أكبر مهرجانات المتحولات جنسيا في العالم وأكثرها شعبية.

وفازت رافينا البالغة من العمر 27 عاما، التي تمتلك كيانا تجاريا خاصا بها، باللقب أمام 22 متسابقة أخرى بينما شغلت المرتبة الثانية متسابقة من كولومبيا والثالثة متسابقة من فرنسا. 

وقالت رافينا التي ارتدت فستان سهرة فضيا لامعا "رسالتي الأولى للجميع أن ينشروا الحب والسلام والوحدة". أما أليسا بانتوساك الرئيسة التنفيذية لتيفاني شو التي نظمت الحفل فقد أكدت أن المسابقة استؤنفت في مدينة باتايا الساحلية في تايلاند بعد توقفها لمدة عامين تقريبا بسبب الجائحة.

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تضم المسابقة متحولات جنسيا من مختلف أنحاء العالم، وقد انطلقت منذ نحو عقد لتعزيز شعور المتحولات بأنهن أكثر تقبلا في المجتمع.

المصادر الإضافية • رويترز