بعد انقطاع بسبب كورونا.. "عشاق الدنيا" يروي اشتياق التونسيين إلى مهرجان قرطاج الدولي

عادت أصوات الغناء والموسيقى لتصدح في مهرجان قرطاج الدولي بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا بعرض "عشاق الدنيا" للمخرج عبد الحميد بوشناق في افتتاح الدورة الـ 56 للحدث الفني العريق.

وتدفق الآلاف على المسرح الأثري مساء الخميس في شوق لحضور افتتاح أعرق المهرجانات الفنية الصيفية في تونس قبل ساعات من انطلاق العرض.

وقبل بدء أي فعاليات حرص المهرجان على تكريم لاعبة التنس التونسية أنس جابر بعد تألقها في بطولة ويمبلدون هذا الشهر لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تبلغ نهائي إحدى البطولات الدولية الكبرى.

لا ألعب لنفسي ولكن لكافة الشعب التونسي أُنس جابر

واعتلت أنس جابر المسرح برداء أبيض وحيت الجمهور الذي غصت به المدرجات وسط هتافات التشجيع والتصفيق المتواصل.

وتحدثت للحاضرين قائلة "لأول مرة أصعد الركح (المسرح).. الجمهور التونسي أقوى جمهور في العالم. شكرا على التكريم .أعدكم أن لقب دورة كبرى سيأتي.. لا ألعب لنفسي ولكن لكافة الشعب التونسي".

وفي العرض الافتتاحي للمهرجان حوّل المخرج عبد الحميد بوشناق مسلسله التلفزيوني الرمضاني (النوبة) إلى عرض مسرحي يمزج بين فنون الغناء والرقص والموسيقى الشعبية.

ويرصد بوشناق ظاهرة يطلق عليها التونسيون "الربوخ" وتعني حفلات الأعراس في الأحياء الشعبية التي تحييها الفرق الشعبية.

ممثلون وراقصون يقدمون عرضاً غنائياً "عشاق الدنيا" ليلة افتتاح الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي 14 يوليو 2022 على مسرح قرطاج الروماني. FETHI BELAID / AFP

وبأسلوب كوميدي يحاكي المخرج في عمله ما يحدث خلال الحفلات الشعبية من أحداث غير متوقعة كالخصومات أو الفوضى لكن العمل لا يخلو من بحث في الجوانب الاجتماعية والإنسانية لأعضاء الفرق الشعبية من عازفين أو راقصات أو منظمين ومسيرتهم ومعاناتهم وآمالهم وأحلامهم.

شارك في العرض المطرب لطفي بوشناق، والد المخرج، وأدى أغانيه الشعبية (كيف شبحت خيالك) و(مازال صغير) وأمتع الجمهور بمواويله، والفنان الشعبي سمير الوصيف الذي قدم أشهر أغانيه (بنت الحي) و(تسحر عينيك) و(أش لزني على المر) و(يا ميمتي الغاليا).

وقدم الفنانون الشعبيون صالح الفرزيط والتليلي القفصي وهشام سلام باقة من أغانيهم الشعبية كما شارك مغني الراب كافون والمطرب عبد الوهاب الحناشي في الحفل.

وكذلك شارك في التمثيل ريم الرياحي وحمزة بوشناق وبحري الرحالي وعزيز الجبالي ومهذب الرميلي والشاذلي العرفاوي وأميرة شلبي وبلال البريكي.

ليلة افتتاح الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي 14 يوليو 2022 في المسرح الروماني بقرطاج. FETHI BELAID / AFP

وخلال لياليه الممتدة حتى 20 أغسطس آب يستضيف المهرجان عدداً من نجوم الأغنية العربية منهم صابر الرباعي وزياد غرسة من تونس وراغب علامة من لبنان ونور مهنا من سوريا وفرج سليمان من فلسطين والعازف والملحن نصير شمة من العراق وفرقة قناوة ديفيزيون من الجزائر.

ويخصص المهرجان عرضا فنياً بعنوان (أنغام في الذاكرة) لتكريم الفنانين والموسيقيين التونسيين سلاف ومحمد رضا وأحمد الزاوية والبشير السالمي.

وعلى صعيد العروض الأجنبية يستضيف المهرجان فرقة (بيج) من كوريا الجنوبية والمغنية الفرنسية (زاز) ونجم موسيقى الريجي ألفا بلوندي من ساحل العاج.

وسيكون للمسرح نصيب في عروض المهرجان بتقديم مسرحية (نموت عليك) لنجم الكوميديا التونسي الأمين النهدي إضافة إلى العرض الصوفي (الحضرة) للفاضل الجعايبي وعرض لموسيقى الراب يحييه النجم التونسي بلطي فيما يأتي الختام مع المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب.