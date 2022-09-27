شاهد: عرض تمثال ملك عربي قديم في متحف اللوفر في باريس

ستكون للملايين من محبي الفن في العالم خلال زيارتهم متحف اللوفر في باريس، الفرصة لرؤية أحد أهم الاكتشافات الأثرية في منطقة دادان من محافظة العلا في المملكة العربية السعودية.

وسيستمر عرض التمثال الضخم طيلة السنوات الخمس المقبلة في اللوفر، في إطار شراكة بين السعودية وفرنسا، إذ سيصبح التمثال على الأرجح النقطة المحورية في معرض آثار الشرق الأدنى، حيث تسلط الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية الضوء على الالتزام بمشاركة العالم إرث الجزيرة العربية الثقافي.

ويعود تاريخ التمثال المنحوت من الحجر الرملي إلى الفترة الممتدة بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد، ويبلغ طوله مترين وثلاثين سنتمترا، أما وزنه فيصل إلى 800 كيلوغرام.

ويعتقد أن التمثال يجسد ملكا لحيانيا، تفنن النحات في إبراز أدق التفاصيل لبنيته الجسدية على مستوى الصدر والبطن، وما تبقى من عضلات الذراعين والساقين، بينما فصل الرأس وكذلك الرقبة واليدين والقدمين.

وسيعرض التمثال حتى يشاهده حوالي عشرة ملايين زائر لمتحف اللوفر سنويا، وسيعرض ثراء التاريخ القديم للجزيرة العربية، حيث تجري الحفريات عن الآثار والحفاظ عليها، ما يتيح الفرصة أمام المتاحف العالمية الوصول إلى المحتوى الثقافي والتاريخي من شبه الجزية العربية.

ويفتح هذا آفاقا لمزيد التعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تأسست سنة 2017، والمؤسسات الفرنسية للتراث والبحوث والتربية. وقد نشر الباحث في الأنثروبولوجيا عيد اليحيى شريطا مصورا على صفحته في تويتر، يصور التمثال الضخم للملك العربي إلى جانب تحف أثرية أخرى.

وكان جزء من وادي دادان في محافظة العلا أحد أكثر محطات الطرق التجارية أهمية قبل نحو 2800 سنة، عندما كان ملوك من قبيلة لحيان يحكمون المنطقة قرونا عدة، منذ النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد.