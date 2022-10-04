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أخبار ثقافية

شاهد: بداية موسم الصيد رسمياً في المغرب

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بدء موسم الصيد في المغرب
بدء موسم الصيد في المغرب   -   حقوق النشر  EBU
بقلم:  يورونيوز

أعلنت السلطات المغربية البدء الرسمي لموسم الصيد السنوي والذي يمتد حتى شهر ديسمبر – كانون الأول القادم.

وكانت أنشطة الموسم تمارس سابقاً بأراضي الدولة وغاباتها بشكل مجاني وغير محدود.

ولكن الوكالة الوطنية للمياه والغابات المغربية أعلنت عن مراجعة استراتيجية العمل الجديدة لتنظيم قطاع الصيد وضمان التوازن الطبيعي لمساحات الغابات.

كذلك حددت الوكالة المناطق المسموح بالصيد بها بالإضافة إلى أنواع الفصائل المسموح بصيدها.

وقال صياد مشارك في فعاليات الموسم: "افتتاح موسم الصيد سار بشكل جيد. كل شيء سار على ما يرام". وأضاف: "نصطاد الأرانب والحجل والخنازير التي تخرج في الشتاء. إنها رياضة ممتعة".