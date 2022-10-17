شاهد: اختتام مهرجان فيلم المرأة "بعيونهن" في الحمامات بتونس

اختتمت أمس الأحد فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان فيلم المرأة الذي أقيم تحت عنوان "بعيونهن" بين يومي 12 و16 أكتوبر تشرين الأول في مدينة الحمامات بتونس.

ونظمت الجامعة التونسية لنوادي السينما المهرجان هذا العام بعد توقف خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

وعاد المهرجان المخصص للأفلام القصيرة ليكون بوصلة لأفلام المرأة وفرصة للمشاهدين لاكتشاف إبداعات وأفكار وتوجيهات المحتويات الفنية السينمائية النسوية.

وشارك في نسخة هذا العام 17 فيلماً، ثمانية منها لمخرجات من مصر وهن آية أشرف المرسي وإيمان عادل عبد العزيز وبسمة شيرين ومي حمدي عاشور ولمياء إدريس. صفية محمد الصاوي وكوثر يونس وريم علي حسن.

وشاركت تونس بأربعة أفلام من إخراج آمنة فاتني ونهاد رحماني وياسمين عنان وندى شعبان.

وشارك المغرب بفيلم من إخراج وجدان خاليد والأردن بفيلم من إخراج دانا منير عويس ولبنان بفيلم من إخراج كريستين إبراهيم والجزائر بفيلم من إخراج سعاد دويبي وفلسطين بعمل للمخرجة رنا أبو شخيدم.

وقالت منال سويسي، مديرة المهرجان، إن فكرته الأساسية هي توفير "منصة لعرض الأفلام للمخرجات بغض النظر عما إذا كانت الأفلام تدور حول قضايا المرأة أم لا".

كذلك شهد المهرجان تنظيم عدد من الفعاليات الفنية على هامشه كورشة عمل كتابة السيناريو للمخرج المصري باسل رمسيس، وورشة العلاج بالدراما التي تولت إدارتها المخرجة اللبنانية زينة دكاش.