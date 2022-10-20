لتشجيع منتخبهما.. فرنسيان في رحلة من باريس إلى الدوحة على متن دراجتين هوائيتين

على متن دراجتين، قطع فرنسيان من مشجعي كرة القدم الطريق من باريس إلى الدوحة لتشجيع منتخب بلادهما المدافع عن اللقب في بطولة كأس العالم 2022 والتي تنطلق الشهر المقبل في قطر.

وغادر مهدي بلميسا، وهو مخرج أفلام وثائقية، وجابرييل مارتن، المنتج التلفزيوني، استاد فرنسا في 20 أغسطس/ آب وقطعا مسافة بلغت نحو خمسة آلاف كيلومتر على دراجتيهما.

انطلاق أولى مباريات فرنسا في البطولة

وتوصل الثنائي إلى تلك الفكرة عندما توجها بالدراجة إلى إيطاليا لحضور مباراة في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي. ويأملان الآن في إكمال رحلتهما الطويلة قبل انطلاق أولى مباريات فرنسا في البطولة وستواجه فيها أستراليا في 22 نوفمبر /تشرين الثاني.

وقال بلميسا البالغ 26 عاما لرويترز: "بهذه الرحلة يمكننا تعزيز فكرة التنقل المستدام وطريقة أخرى للسفر ويمكننا أن نظهر للناس أنه باستخدام ساقيك يمكن أن تخوض الكثير من المغامرات في بلدك أو ربما أبعد من ذلك".

ووصل الثنائي الذي سيقطع 120 كيلومترا في اليوم، إلى الأردن هذا الأسبوع وسيمران عبر السعودية قبل الوصول إلى الدوحة.

وقال مارتن إن التعامل مع مختلف التضاريس في الرحلة التي تستغرق ثلاثة أشهر مهمة صعبة.

وأوضح لرويترز "التحدي الرئيسي هو قطع مسافة طويلة. في بعض الأحيان تكون الأرض مسطحة لكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر التسلق كثيرا".

وستواجه فرنسا، التي ستلعب في المجموعة الرابعة، أيضا الدنمرك وتونس.

وقال بلميسا"أنا وجابرييل، لم نكن لنقود دراجتينا حاليا في الأردن إذا لم نعتقد أن فرنسا ستفوز بكأس العالم".