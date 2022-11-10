شاهد: مصر تعيد فتح منزل مستكشف قبر "توت عنخ آمون"

تجول الزوار في مقر الإقامة السابق لعالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، الذي اكتشف قبر "توت عنخ آمون" مع فريق الحفر المصري، في وادي الملوك قرب الأقصر.

وقد أحيت وزارة السياحة المصرية والآثار الذكرى المائوية لذلك الاكتشاف (سنة 1922)، بإعادة فتح منزل كارتر الذي قام بترميمه مركز البحوث الأمريكية في مصر.

وعن ترميم المنزل، قال عالم المصريات الأمريكي توم هاردويك، إنه تمت المحافظة على المبنى الذي كان معرضا لخطر التحلل جراء ارتفاع مستوى المياه، لذلك تم وضع صرف أرضي للمحافظة على المبنى جافا.

مكتب عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في مقر إقامته قرب الأقصر. 2022/01/18 أ ف ب

كما تم تجديد المنزل من الداخل حتى يبدو مظهره أقرب إلى الفترة، التي عاش فيها كارتر هناك، أي من 1910 إلى غاية 1939، وكان خلال العام يقضي فصل الشتاء هناك.

من جانبه قال السفير الأمريكي لدى مصر دانيال روبشتاين، إن بلاده تمكنت من العمل في إطار شراكة مع السلطات المصرية، لمساعدة مصر على استرجاع البعض من كنوزها الثقافية والتاريخية التي أخرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، ودخلت في شبكات تهريب الآثار، وقال السفير الأمريكي أيضا إن بلاده تعتقد أنه ينبغي استرجاع تلك الآثار إلى مصر.