بقلم: يورونيوز مع د.ب.أ / أ.ف.ب

حقق رسم ذاتي للرسام الألماني ماكس بيكمان الذي يعتبر واحدا من أبرز الفنانين التعبيريين رقماً قياسياً الخميس بالنسبة إلى أسعار بيع الأعمال الفنية في المزادات في ألمانيا.

وبيعت اللوحة لمزايد عرض 20 مليون يورو، في حين أن ثمنها سيبلغ فعلياً 23,2 مليون يورو، شاملاً العمولات والضرائب، بحسب مسؤولة في دار "فيلا غريزباخ" للمزادات. وحسب دار المزادات فإن اللوحة بيعت إلى جهة خاصة في سويسرا، لكن دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى عن هوية المشتري.

وكانت لوحة أخرى لبيكمان هي "المصرية" تحمل الرقم القياسي سابقاً، إذ بيعت عام 2018 مقابل 4,7 ملايين يورو.

لكنّ سعر اللوحة المباعة الخميس ليس رقماً قياسياً في ما يتعلق ببيع أعمال بيكمان في مزادات في مختلف أنحاء العالم، إذ يعود أعلى سعر بيعت به حتى الآن قطعة للرسام الألماني إلى عام 2017 في دار "كريستيز" بلندن، وهي لوحة "جهنم الطيور" (Hölle der Vögel) التي رسا سعرها على 36 مليون جنيه إسترليني، أي ما كان يساوي آنذاك 41 مليون دولار.

وتصوّر لوحة "Selbstbildnis gelb-rosa" (رسم ذاتي أصفر وردي) التي تعتبر تحفة فنية والتي كانت ملكية خاصة منذ رسمها في العام 1943، الفنان عندما كان في منفاه في هولندا بعد فراره من ألمانيا النازية.

وبقيت اللوحة التي منحها بيكمان لزوجته ماتيلده التي احتفظت بها حتى وفاتها عام 1986 لعقود ضمن مجموعة سويسرية خاصة ولم تُعرض على الجمهور منذ منتصف التسعينات.

ولد الرسام والنحات ماكس بيكمان عام 1884 في مدينة لايبتسغ الألمانية وتوفي عام 1950 في مدينة نيويورك الأمريكية.