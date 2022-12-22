كيف كتبت السيوف التاريخ الثقافي للصين وأوروبا؟

منذ 2600 عام، كان سيف لونغكوان- Longquan الأول من نوعه الذي يصنع من الحديد في تاريخ الصين. في نفس الوقت تقريبًا، أصبحت طليطلة في إسبانيا مركزًا لصناعة السيوف، حيث أصبح الجنرال القرطاجي الأول هانيبال ثم الرومان على دراية بجودة الفولاذ في المدينة.

أشهر السيوف في لونغكوان

يعتبر سيف لونغكوان أحد أكثر الأسلحة شهرة في الصين. تم إدراجه كعنصر من التراث الثقافي غير المادي الوطني، حتى يومنا هذا لا يزال صانعو السيوف الرئيسيون يتبعون تقليد الصناعة القديمة.

يمنح الرمل الحديدي الموجود في لونغكوان الشفرات المصنوعة هنا مزيدًا من المرونة والقوة. باستخدام المعادن الفريدة الموجودة في مجاري الأنهار المحلية، يتبع صانعو الشفرات في لونغكوان حتى يومنا هذا الصناعة القديمة. يتم تحقيق ذلك من خلال عملية طرق معقدة حيث يتم إعادة تسخين الحديد بشكل متكرر لإزالة الشوائب وتشكيل الفولاذ.

في الماضي، أفضل الحرفيين في الصين هم الذين كانوا يصنعون السيوف. بمجرد الطرق، يتم استخدام سكين خاص لتشكيل جوانب الشفرة وطحنها. يعد الحصول على التوازن الصحيح تحديًا حقيقيًا ويستخدم صانع السيوف كل مهاراته لتغيير سمك وزاوية النصل. بمجرد الانتهاء من ذلك يُعاد تسخينه وإخماده مرة أخيرة قبل صقله وتزيينه.

يُظهر صانع السيوف والمُرمم الشهير هو شياو جون تعقيد الحديد النيزكي. يورونيوز

هو شياو جون، أحد أشهر صانعي السيوف في لونغكوان. شغوفًا بالتقاليد، أعاد إحياء العديد من التقنيات القديمة. صُنعت "سيوف السماء" الشهيرة من حديد نيزكي: "هذا يسمى نمط ويدمانستاتن. إنه تبلور الحديد والنيكل بعد مئات الملايين من السنين من التبريد. إنه معقد للغاية"، يقول شياو جون.

معدن طليطلة

منذ العصر الروماني، عُرفت طليطلة بجودة فولاذها الذي جعلها مرتعًا لصناعة السيوف. قضى صانعو النصل في المدينة قرونًا في تحسين عملية التصنيع - وهو سر من شأنه أن يجعل سيوف هذا الجزء من إسبانيا مُرعبة ومبجلة في جميع أنحاء العالم.

خوليو راميريز الحداد الوحيد في المدينة الذي لا يزال يصنع السيوف باليد. أحد الروابط الأخيرة لتقليد يعود إلى أكثر من ألفي عام.

“فولاذ طليطلة، تقنية تتكون من لحام طبقتين من الفولاذ من الخارج، على حافات القطع وطبقة حديدية من الداخل. بهذه الطريقة، يتم الحصول على شفرة صلبة ومرنة للغاية. هذا هو الفرق بين فولاذ طليطلة، المقاوم جدًا للصدمات، والفولاذ الذي ليس من طليطلة والذي قد ينكسر. هذا هو الاختلاف ".

للحصول على المرونة والمقاومة، يعمل خوليو على ضبط النصل، أولاً عن طريق تسخينه إلى حوالي 800 درجة مئوية. ثم يبرده بالماء. هذا يعطي الفولاذ قوته. ثم يعيده إلى المسبك بدرجة حرارة أقل بكثير.

"علينا تسخينه مرة أخرى، إلى حوالي 250 درجة تقريباً. بهذا سنتمكن من إزالة التوترات الداخلية للفولاذ، ونحصل على شفرة أكثر مرونة ".

خوليو راميريز، الحداد الوحيد في المدينة الذي لا يزال يصنع السيوف باليد. يورونيوز

بمجرد تشكيله، قام خوليو وبقية الفريق في "إيسباداس ماريانو زامورانو" بصقل وتثبيت الشفرات. السياح هم العملاء الرئيسيون للشركة.

على مر التاريخ، احتلت السيوف أهمية ثقافية عميقة، في كل من آسيا وأوروبا. لكن على الرغم من أنها تشبه الأسلحة، إلا أن طريقة تصنيع السيوف مختلفة.

يوضح سانتياغو إنسيناس، مدير الشركة العائلية التي مقرها في طليطلة، إسباداس ماريانو زامورانو: "إنهما متشابهان، لكنهما سلاحان مختلفان". وقد صُمم السيف الأوروبي ليُستخدم في الضرب، وليس القطع، لهذا السبب ليس له أي ميزة ".

أكثر من مجرد سلاح

هناك قول مأثور في الصين مفاده أن الرقص الجيد يجب أن يكون له دعامة جيدة. لهذا السبب غالبًا ما يظهر الراقصون في الصين وهم يحملون شيئًا في أيديهم. هذا يعزز الرسالة التي يريدون إيصالها.

يقول هو يانغ، الراقص الرئيسي في دار الأوبرا الوطنية الصينية ومسرح الدراما الراقصة: "في الصين، يعتبر السيف سلاحًا وأكثر من مجرد سلاح "ويضيف: "السيف لا يوجد بمفرده. إنه متأصل في ثقافتنا".

هو يانغ الراقص الرئيسي في الأوبرا الوطنية الصينية ومسرح الدراما الراقصة يورونيوز

في الواقع، تحظى السيوف بشعبية لأنها تجسد المشاعر المختلفة وتدل أيضًا على حالة الشخصية.

يضيف هو يانغ: "اعتاد كونفوشيوس نقل السيف من سلاح كرمز للقوة إلى لغة رسمية. وعندما تعلق الأمر بـ (الشاعر الصيني) لي باي، استخدم السيف كفرشاة لكتابة شعره. يجب أن يتحد الإبداع مع المحتوى الثقافي لإظهار جانبه الفكري ".

استعادة الماضي مع الانتقام

في حين أن السيوف لا تزال تحمل أهمية رمزية في الصين، إلا أنها في إسبانيا لا تزال تستخدم عمليًا. وسط روعة قلعة المودوفار ديل ريو الرائعة، يعيد الممثلون من جميع أنحاء البلاد بانتظام التاريخ إلى الحياة.

من القتال إلى الدروع والأسلحة، تولي مجموعة بوهورت زونا سورالقتالية المتخصصة بالقرون الوسطى، اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل لإعادة إحياء الماضي.

"مجموعة قتالية من العصور الوسطى "بوهورت زونا سور يورونيوز

"يستند درعنا إلى العصور الوسطى، عادةً ما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر. وهو أصيل تمامًا. بغض النظر عن خلفيتك وتدريبك، من الواضح أنه سيساعدك، وستكتسب المهارات اللازمة كلما تقدمت" تقول سامانثا تشابمان، مقاتلة العصور الوسطى.

القتال ليس ظاهرة حديثة. حتى في الماضي، كان النبلاء والفرسان يتدربون من أجل المتعة.

"هذه الرياضة لا تصدق، إنها تدفعك إلى أقصى الحدود، وهذا يجعلها مذهلة. يبدو الأمر وكأنك تفعل شيئًا تاريخيًا، بثلاثين كيلوغرامًا من الدروع، كل ما يتعلق بها ملحمي ورائع "، يقول رافائيل مالدونادو، مقاتل العصور الوسطى.