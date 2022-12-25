شاهد: الفلسطينيون المسيحيون في غزة يحيون عيد الميلاد بالصلوات في كنائس غزة

أحيا الفلسطينيون المسيحيون في غزة عيد الميلاد مساء السبت، وأقاموا الصلوات في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في القطاع.، حيث قال الأب غابريال رومانلي، إنه تم منح عدد من التصاريح للفلسطينيين لاجتياز المعابر التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، ولكن تلك التصاريح غير كافية كما يقول، لأن عدد التصاريح الممنوحة هو حوالي 600 تصريح فقط، بينما يبلغ عدد المسيحيين من الفلسطينيين 1066.

وقال رومانلي إن كل فلسطيني وخاصة الشباب، يأمل أن يعبر الحدود حتى يصلي في القدس أو في بيت لحم، مشيرا إلى أن تلك الرغبة الجامحة لا توجد لدى المسيحيين فقط، وإنما توجد لدى كل فلسطيني في غزة يريد أن يذهب للصلاة في الأماكن المقدسة ويزور أهله.

أما رمزي ترزي الذي حضر للصلاة في الكنيسة فيقول إن الاحتفالات في غزة تجلب السعادة، إذ يذهب الناس إلى الكنائس للصلاة، ثم يتبادلون الزيارات في البيوت للاحتفال بالعيد، مشيرا إلى أن أجواء الاحتفال في بيت لحم مختلفة، إذ يتجمع الناس في الساحة الرئيسية الكبرى حول شجرة الميلاد، ويتم تزيين المكان بما يضفي عليه مسحة احتفالية أكثر.