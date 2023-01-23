شاهد: "روائع واحات أوزبكستان" في متحف اللوفر

زوار متحف اللوفر مدعوون في رحلة إلى الأيام العظيمة لطريق الحرير الكبير. يتيح معرض "روائع واحات أوزبكستان"، عند مفترق طريق القوافل للزوار تجربة العصر المجيد عندما جابت القوافل آسيا الوسطى ... رحلة تمتد لأكثر من 1900 عام.

غادرت معظم هذه القطع الفريدة أوزبكستان لأول مرة. ومن بين الكنوز، التي تم الكشف عنها هذا الباب من كور أمير، ضريح الأمير تيمور (تيمورلنك) في سمرقند. غيان أوميروفا، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنمية الفن والثقافة في جمهورية أوزبكستان أكدت بكل فخر: "تمكنا من جمع أفضل الأعمال من مجموعات المتاحف في جميع أنحاء البلاد، وتم تمثيل 13 متحف هنا. هناك معروضات مرت بمرحلة طويلة جدًا من الترميم في أوزبكستان حيث عمل المرممون الفرنسيون. نحن نستعد لهذا المعرض لمدة 4 سنوات وتم ترميم 70 عملا".

لؤلؤة تاج المعرض، يطلق عليها موناليزا الأوزبكية "لوحة السفراء". تحكي قصة التبادلات الدبلوماسية في واحات مملكة سمرقند، التي كانت تقع على مفترق طرق قوافل آسيا الوسطى حيث نشاهد مرور السفراء أمام ملك سمرقند.

فرانتس غرينيه: رئيس التاريخ وثقافات آسيا الوسطى قبل الإسلام، كوليج دي فرانس قال: "خلال رسم اللوحة، ربما في 21 يونيو 660، عيد رأس السنة الزرادشتية في سمرقند ومهرجان قوارب التنين الكبير في الصين ووقع الانقلاب الصيفي في نفس اليوم، تزامنًا مع كل احتفالات رأس السنة الجديدة هذه بين شعوب خدمت ملك سمرقند، لتؤكد أنه أمسك بجميع أوتار طرق آسيا.

قطعة أخرى نفيسة للغاية سافرت على طول الطريق من أوزبكستان. إنها صفحات مصحف كاتا لانغر، الذي يعود تاريخه إلى نهاية القرن السابع وأوائل القرن الثامن.

يانيك لينتز، مديرة معرض "روائع واحة أوزبيكستان"، ورئيس متحف غيميه، باريس قالت عن المصحف: "إنه أحد أقدم المصاحف في العالم، يعود لحوالي 100 عام بعد ظهور الإسلام. نعلم أنه كتب في نسخة بأوزبكستان. وهو الآن جزء من التراث العالمي للبشرية ".

يعود تمثال ملك سلالة كوشان إلى القرن الأول الميلادي. تعود تلك التماثيل البوذية المكتشفة في مستوطنة "دالفيرزين-تيبي" إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد. التماثيل كلها مصنوعة من الطين غير المحروق. تاريخ البوذية في أوزبكستان كان أحد مواضيع الندوة العلمية للمعرض التي عقدت في متحف اللوفر.

شكير بيداييف، مدير معهد الدراسات الفنية، بأكاديمية العلوم بأوزبكستان قال: "قبل ظهور الإسلام، انتشرت الديانة البوذية في جنوب أوزبكستان. من المركز البوذي لمدينة ترمذ القديمة، انتشرت البوذية إلى الشرق، في المقام الأول إلى الصين وإلى الغرب في بارثيا".

تم عرض حوالي 180 عملاً، بما في ذلك العديد من قطع المجموعات الغربية مثل كتاب الأعاجيب، الذي أملاه ماركو بولو. اهتمام في غاية الأهمية في صفوف الزوار.

روكو رانتي، خبير المعرض وعالم الآثار، متحف اللوفر قال: "هذا المعرض مهم ومميز للغاية بالنسبة لمتحف اللوفر بالنسبة لمتحف غيميه وللجمهور الذي يأتي لاستكشاف مفترق الطرق الشهير لطرق القوافل على طرق الحرير ... إنها رحلة عبر 2000 عام من التاريخ، 19 قرنا ".

يمكن للمرء أن يواصل الرحلة إلى ماضي أوزبكستان في معهد العالم العربي في باريس. يقدم معرض "على طرقات سمرقند: عجائب الحرير والذهب" فن العيش وصناعة عجائب بلاط الأمراء في القرن التاسع عشر.

وعن عجائب الحرير والذهب تقول يافا عسولين، رئيسة مجلس الإدارة "على الطرق المؤدية إلى سمرقند: "إنه تطريز خاص للغاية يغطي النسيج بالكامل. وهو أمر غير عادي، ولهذا السبب فإن الحفظ مثالي للغاية .... لأن القماش كله مغطى بالذهب والذهب لم يتأثر. وما تراه، يُمثل العلقة ويُفترض أنها تمتص الشر ".

وقد غادرت هذه الكنوز متاحف أوزبكستان لأول مرة.

وعن التقنيات المتبعة في أعمال المعرض أكدت جيان أوميروفا، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنمية الفن والثقافة في جمهورية أوزبكستان: "في أوزبكستان، لا تزال جميع التقنيات التي نراها في هذا المعرض موجودة، ومن المهم حقًا أن نظهر للعالم أننا لم نفقد هذه التقاليد، وأن حرفيينا يواصلون العمل بهذه التقنية وأن تقاليد الفن التطبيقي ما زالت حية".

مع الافتتاح الكبير للمعرضين، تمهد أوزبكستان الطريق لعصر جديد من الدبلوماسية الثقافية. تتوق مؤسسة تطوير الفن والثقافة في أوزبكستان لمشاركة التاريخ الثقافي للبلاد مع العالم. ووصفت نائبة مجلس المؤسسة سعيدة ميرزيوييفا المعارض بأنها تاريخية.

سعيدة ميرزيوييفا، نائبة رئيس مؤسسة تنمية الفن والثقافة في جمهورية أوزبكستان: "أود أن أرحب بجميع الضيوف والشركاء في افتتاح المعارض التاريخية لبلدنا".

المعرضان في باريس يُمثلان بالفعل فرصة فريدة لإلقاء نظرة فاحصة على تاريخ أوزبكستان، وهو فصل مهم في قصة حضارتنا.