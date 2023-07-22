شاهد: ماليزيا أوقفت مهرجاناً موسيقياً بعد قبلة بين رجلين على المسرح

بقلم: يورونيوز

صادرت السلطات الإندونيسية في أيار/مايو أكثر من 100 ساعة يد بألوان قوس القزح (شعار مجتمع الميم) من متاجر شركة "سووتش" لصناعة الساعات السويسرية.

ألغت السلطات الماليزية السبت مهرجاناً موسيقياً كان يفترض أن يقام طوال عطلة نهاية الأسبوع بعدما تبادل مغني فرقة بريطانية وعازف الغيتار فيها قبلة على المسرح احتجاجاً على قوانين ماليزيا المناهضة لمجتمع الميم.

واضطرت فرقة البوب روك البريطانية "ذي 1975" إلى قطع حفلتها الجمعة في مهرجان "غوذ فايبس" الموسيقي في سيبانغ القريبة من العاصمة كوالالمبور بعدما قبّل المغني ماتي هيلي عازف الغيتار روس مكدونالد على المسرح.

وتُعتَبَر المثلية الجنسية مخالِفة للقانون في ماليزيا ويمكن أن يُعاقب عليها بالسجن. ويتعرض الأشخاص المنتمون إلى مجتمع الميم باستمرار للتمييز من السلطات.

وجاءت القبلة بعدما ندد ماتي هيلي بشدة بقوانين ماليزيا المناهضة لمجتمع الميم، مضيفًا أن الفرقة فكرت في الانسحاب من المهرجان.

ثم أوقف هيلي الحفلة قائلاً "حسناً، علينا الذهاب. لقد حُظرنا للتو في كوالالمبور".

مظلي ييستخدم ألوان علن المثليين كمظلة للهبوط من أعلى قمة برج التوأمين في كولالمبور AFP

ولم يكن هذا السلوك الاحتجاجي على خشبة المسرح الأول لهيلي، إذ سبق له أن قبّل أحد المعجبين خلال حفلة موسيقية عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة حيث تتسم القوانين أيضاً بالتشدد حيال مجتمع الميم.

وتعهد وزير الاتصالات والرقمية الإندونيسي فهمي فضيل اتخاذ إجراء سريع السبت، في مقال عن القبلة وصفها فيه ب"الوقحة جداً".

ثم أمر ب"الإلغاء الفوري" لما تبقى من المهرجان الذي كان يفترض أن يستمر ثلاثة أيام بعد اجتماعه مع المنظمين.

وعلّق على تويتر "لا تمسّوا إطلاقاً بحساسيات مجتمعنا، لا سيما تلك التي تتعارض مع (...) قيم الثقافة المحلية".

وأكد المهرجان في بيان نشره عبر تويتر أن قرار الإلغاء اتخذته وزارة الاتصالات "إثر سلوك وكلام مثيرين للجدل للفنان البريطاني ماتي هيلي".

وأضاف البيان أن "الوزارة أكدت موقفها الحازم ضد كل من يتحدى القوانين الماليزية أو يسخر منها أو يخالفها".

وكان من المقرر أن تقام حفلة الأحد ضمن المهرجان لفرقة "ذي ستروكس" الأميركية.

وصادرت السلطات الإندونيسية في أيار/مايو أكثر من 100 ساعة يد بألوان قوس القزح (شعار مجتمع الميم) من متاجر شركة "سووتش" لصناعة الساعات السويسرية.