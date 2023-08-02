المغنيّة الأميركية ليزو تحاكم بتهم التحرّش من راقصاتها السابقات

بقلم: يورونيوز مع AFP NEWS (AR)

تواجه المغنية الأميركية ليزو دعاوى قضائية رفعتها ثلاث من راقصاتها السابقات بتهم عدة تشمل خصوصاً "التحرش" و"التمييز" و"الاعتداء"، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأشارت شركة محاماة تمثل المدّعيات في بيان إن كلّ من أريانا ديفيس، وكريستال ويليامز، ونويل رودريغيز تحدثن عن تعرضهن إلى "تحرش جنسي وديني وعرقي وتمييز بسبب الإعاقة واعتداءات وحجز حرية، وغيرها الكثير من الأمور".

وأضافت أنّ ديفيد وويليامز "طُردتا في نهاية المطاف، فيما استقالت رودريغيز في مواجهة هذا السلوك المؤلم".

وفي السياق، إنّ الإتّهامات الموجهة ترتبط خصوصاً بتفاعلات مع أشخاص آخرين، تقول الراقصات إنهنّ أُجبرن على المشاركة فيها من جانب ليزو خلال عرض في منطقة "الضوء الأحمر" في أمستردام، وفق نص الدعوى.

واتُّهمت الراقصة الرئيسية للفنانة، شيرلين كويغلي، بالإدلاء بتعليقات متكررة ذات طابع جنسي ومحاولة نشر معتقداتها المسيحية، لا سيما في ما يتعلق بالجنس قبل الزواج، "رغم احتجاج" المدّعيات.

وتحدثت الراقصات أيضاً في الدعوى عن خلاف استمر طويلاً مع المغنية بشأن رواتبهنّ.

الدعوى التي رفعت في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، لم تلقى أي ردّ من ممثلي نجمة البوب الأميركية