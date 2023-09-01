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الموت يغيب الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض

الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، أرشيف
الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، أرشيف Copyright SAFIN HAMID/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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توفي الشاعر كريم العراقي، عن عمر ناهز 68 عاما بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات الإمارات.

نعت الأوساط الثقافية والفنية الشاعر العراقي الشهير صاحب القصائد المعروفة والذي كتب أغاني لكبار المطربين.

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ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نقل جثمان العراقي من الإمارات إلى بغداد.

وعانى شاعر الغزل من سنوات من سرطان الأمعاء والبروستات، وكان يقضي العديد من الأيام في المستشفى لتلقي العلاج.

والعراقي هو من أشهر الشعراء الشعبيين، حيث كتب أغاني وقصائد بالفصحى لفنانين كبار أبرزهم كاظم الساهر الذي كتب له 70 أغنية. الساهر نعى "الصديق ورفيق الدرب".

كتب الشاعر كريم العراقي كلمات للعديد من المطربين العراقيين والعرب منهم حاتم العراقي والراحل رياض أحمد ووديع الصافي وماجد المهندس ولطيفة التونسية وعاصي الحلاني وأصالة نصري، والكثير غيرهم.

ولد العراقي في منطقة كرادة مريم في بغداد عام 1955. وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد. عمل كمعلم في العديد من مدارس بغداد، قبل أن يصبح مشرفًا تربويًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي.

وغادر العراقي الذي اشتُهر أيضا بقصائده الحماسية الموجهة إلى المقاتلين العراقيين إبان معارك الحرب العراقية-الإيرانية، البلاد في تسعينات القرن الماضي متنقلا بين دول عربية عدة، قبل أن يستقر في نهاية المطاف في دولة الإمارات.

كما يُعد العراقي الذي بدأ مسيرته الفنية بكتابة أغاني الأطفال مطلع السبعينات، واحداً من أهم كتّاب أدب الاطفال في العراق في مجال السيناريو والقصص والمسرحيات المخصصة للأطفال. وفي رصيده أيضاً عدد من الدواوين والألبومات الصوتية.

وعبّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن حزنه لرحيل الشاعر العراقي، واصفاً إياه في بيان بأنه شاعر "معطاء ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية".

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