مهرجان Uzeyir Hajibeyli.. تعرف على واحد من أهم الأحداث الثقافية في أذربيجان

بقلم: يورونيوز

تكريمًا للفنان Uzeyir Hajibeyli وإضافته للثقافة الأذربيجانية، يسعى المهرجان إلى تعزيز المواهب الموسيقية الشابة.

اعلان

لقد أصبح واحدًا من أهم الأحداث في التقويم الثقافي لأذربيجان، ولم تكن الدورة الخامسة عشرة لمهرجان Uzeyir Hajibeyli للموسيقى هذا العام استثناءً.

وقد أقيم هذا الحدث مؤخرًا في العاصمة باكو، واستقبل الموسيقيين الكلاسيكيين من جميع أنحاء العالم.

وتكريمًا للفنان Uzeyir Hajibeyli وإضافاته للثقافة الأذربيجانية، يسعى المهرجان إلى تعزيز المواهب الموسيقية الشابة.

عازف الكمان فرانك شفالييه Euronews

كما أنه يحاول أيضًا دفع التعبير الفني والابتكار، مع الترويج أيضًا لأعمال المايسترو غير المشهورين.

ويقول عازف الكمان في فرقة Diotima Quartet فرانك شفالييه: "لقد تم عزف مقطوعة غير معروفة للملحن الفرنسي غابرييل فور، الذي سيتم الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على وفاته العام المقبل".

ويضيف: "إنه ملحن فرنسي عظيم، مميز للغاية وربما أكثر الملحنين "فرنسيين". لديه نوع من الموسيقى بطابع خاص للغاية، مختلف تمامًا عن الموسيقى الألمانية، التي هي مهيمنة جدًا بشكل عام، وأعتقد أنهم وجدوا هذه الروح الفرنسية جيدًا بشكل ملحوظ، لذلك أود أن أهنئهم بحرارة".

"مفارقة الصفاء"

تعد الدورات المتقدمة سمة رئيسية للمهرجان.

وتأسست فرقة Diotima الرباعية الشهيرة في عام 1996، وقد أقامت دورات خاصة لطلاب أكاديمية باكو للموسيقى.

ويشير عازف الكمان هيوماي حاجي زاده إلى أن "هذه الدورة التدريبية مفيدة جدًا بالنسبة لنا، حيث تم عرض تفسيرات مختلفة للقطعة الموسيقية، حتى نتمكن من اختيار التفسير الذي سنستخدمه في عروضنا."

وبالإضافة إلى صقل مهارات الطلاب، يستضيف المهرجان العديد من الحفلات الموسيقية والعروض الحية، والتي يحاول الكثير منها جلب معنى جديد للعظماء في هذا المجال.

عازف الكمان والبيانو عثمان أيوبلو Euronews

ويلفت عازف الكمان والبيانو عثمان أيوبلو إلى أن "مشروع اليوم يسمى "مفارقة الصفاء" والفكرة الرئيسية هي في إظهار موسيقى بيتهوفن البطيئة".

ويقول: "اليوم في القرن الحادي والعشرين لدينا صورة لهذا الملحن فقط من الجانب المثير للشفقة والدرامي، وفي هذا الحفل حاولت إظهار جانبه الأكثر هدوءًا".

وإلى جانب باكو، يقيم مهرجان Uzeyir Hajibeyli السنوي عدة حفلات موسيقية في مدن أذربيجان، وعلى مدار 4 أيام.