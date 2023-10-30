مهرجان باكو لموسيقى الجاز: الإيقاع والفن يأسران عاصمة أذربيجان

بقلم: يورونيوز

اجتمع الفائزون بجائزة جرامي، والفنانون الناشئون معًا، في احتفال فريد من نوعه، في مهرجان باكو الدولي السنوي لموسيقى الجاز في أذربيجان.

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أقيم مهرجان باكو الدولي السنوي لموسيقى الجاز في العاصمة الأذربيجانية، في الفترة الممتدة بين 6 و15 أكتوبر/تشرين الأوّل.

استقبلت الدورة الثامنة عشرة للمهرجان 19 موسيقيًا، من بينهم الفائزون بجائزة جرامي. يتخلل البرنامج المهرجان ليس فقط من العروض، ولكن أيضًا من المحاضرات وحفل توزيع الجوائز والمعرض وتذوق النبيذ.

أصبح المهرجان، الذي يقام منذ عام 2005، أحد أكثر الأحداث شعبية بين سكان العاصمة الأذربيجانية باكو وزوارها في العاصمة.

وقد اجتذبت الفعاليات، التي تم تنظيمها في خمسة أماكن مختلفة، عددًا كبيرًا من الزوار. وكان معرض الفنان "إلدار قربانوف" (Eldar Gurbanov) من أكثر المعارض شعبية.

إلدار قربانوف، فنان يورونيوز

وهو أحد الفنانين النادرين في أذربيجان، الذين صنعت أعمالهم بأسلوب البدائية. أثارت ألوان الجاز الكثير من المناقشات ولفتت انتباه الكثير من محبي الفن.

وقال إلدار قربانوف لموقع "Cult": "هذا المعرض مستوحى من موسيقى الجاز". لأنني أحبها وأستمع إليها منذ أن كنت طفلاً. كنت أستمع إلى "ويليس كونوفر" (Willis Conover) بعد منتصف الليل. لقد جمعت أعمالي القديمة والجديدة وأقمت هذا المعرض".

ومن المشاركين الآخرين هو الملحن والموزع والمغني وعازف الجيتار البرازيلي "ماريو باكونا" (Mario Bakuna) المقيم في لندن، والذي قدمت فرقته ألبومها "Brazilian Landscapes". كان الألبوم مخصصاً للشعب البرازيلي، وهو مستوحى من رحلات باكونا في جميع أنحاء البلاد.

لقد عزفها الموسيقي بالفعل في 16 دولة أوروبية، وفي هذا العام أتيحت للجمهور الأذربيجاني فرصة الاستمتاع بالإيقاعات البرازيلية بكل ثرائها التوافقي.

ماريو باكونا، ملحن، موزع، مغني وعازف جيتار البرازيلي يورونيوز

وقال ماريو باكونا: "أحب حقًا الطريقة التي أستخدم بها الصوت كأداة". البوق الفموي هو شيء يربطني بشكل أفضل بالعبارات، وهو شيء مميز جدًا، كما تعلمون".