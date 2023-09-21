"Champion": قصّة الملاكم المأساوي "إميل جريفيث" على مسرح أوبرا ميتروبوليتان في نيويورك

كيف يمكنك إحياء موسيقى وقصة الأوبرا المعاصرة؟ في هذا الإصدار من Musica، نذهب إلى ما وراء الكواليس في أوبرا متروبوليتان في نيويورك ونكشف ما يلزم لتقديم الأوبرا الرائدة "Champion".

مأساة الملاكمة التي ألهمت الأوبرا: الجولة الأولى

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يشكّل تنظيم الأوبرا تحديًا هائلاً، حيث يشارك فيه مئات الأشخاص حتى تصبح التحفة الفنية جاهزة لليلة الافتتاح.

قبل أن نلتقي بعدد قليل مع المسؤولين عن تنظيم هذا الإنتاج الرائد، سنلقي نظرة على مصدر الإلهام لهذا العمل الحديث الكبير.

Champion خلفية مسرح يورونيوز

تتطلب كل أوبرا عظيمة قصة مؤثرة، وفي قلب أوبرا "Champion"، وهي أول رواية كتبها الملحن تيرينس بلانشارد الحائز على جائزة جرامي ست مرات، تكمن القصة الحقيقية والمأساوية لأحد أعظم الملاكمين في كل العصور.

موضوع هذه القصة هو إميل غريفيث، وهو ملاكم من جزر فيرجن الأمريكية وصل إلى نيويورك في الخمسينيات. كان لدى جريفيث سرًا، فهو كان يعيش حياة مزدوجة كرجل ثنائي الجنس.

في عام 1962، كان جريفيث يسعى لاستعادة التاج الذي أخذه ذات مرة من زميله المقاتل بيني "كيد" باريت ثم فقده مرة أخرى. يكتشف باريت بعد ذلك سر جريفيث ويهمس له بإهانات معادية للمثليين قبل القتال.

مسرح Champion يورونيوز

أثناء وجودهم في الحلبة، تتكشف إحدى المآسي الكبرى في تاريخ الرياضة. في الجولة الثانية عشرة، يسدد جريفيث سبعة عشر لكمة في الرأس في خمس ثوانٍ ويدخل باريت في غيبوبة ، ويموت بعد عشرة.

"أدعو الله، وأقول من قلبي، إنه بخير"، هذا ما قاله جريفيث في غرفة تبديل الملابس بعد ذلك.

بعد المأساة، ظل الذنب يطارد غريفيث لبقية حياته وهذه القصة المأساوية هي التي ألهمت الملحن لكتابة الأوبرا.

تم وصف بلانشارد بأنه أحد الأصوات العظيمة في الموسيقى الأمريكية المعاصرة وقام أيضًا بتأليف المقطوعات الموسيقية للمخرج السينمائي الشهير سبايك لي.

"في جوهر القصة، بالنسبة لي، يتعلق الأمر بشيئين. إنه يتعلق بالفداء والمغفرة، والجزء المتعلق بالمغفرة هو مسامحة نفسك." يقول بلانشارد.

"في هذه القطعة، سوف تسمع الكثير من الأشياء المختلفة. كما تعلمون، نحن نسميها الأوبرا في موسيقى الجاز، لأنني، كما تعلمون، أستخدم الكثير من عناصر موسيقى الجاز ولكن لدينا كاليبسو، ولدينا السامبا. كما تعلمون، لدينا أيضًا بعض إيقاعات الشوارع، إذا كنت تريد أن تسميها كذلك. إذا كنت سأصبح ملحنًا معاصرًا، فكل هذا هو الحمض النووي المحتمل للتأليف، كل ذلك، كل شيء في ثقافاتنا من جميع أنحاء العالم. يشرح بلانشارد.

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تصميم مجموعة حلقات الملاكمة المبتكرة لـ "Champion" يورونيوز

خلق مجموعة لتحفة حديثة

تظهر الأوبرا بطل وزن الوسط في مراحل مختلفة من حياته من خلال ذكريات الماضي، وهذا يمثل تحديًا للفريق الإبداعي.

عندما يجتمع مخرج المسرح ومصمم الديكور معًا، يجب عليهما تحديد الشكل الذي يجب أن يبدو عليه العالم الذي يريدان خلقه.

"أعتقد أن ما أجده هذه الأيام مع الأوبرا والملحنين الجدد الذين يرغبون في تقديم الأوبرا، أنهم يتأثرون بالفيلم أكثر من المسرح. لذلك من النادر جدًا القيام بأوبرا جديدة لا تحتوي على عشرين مشهدًا على الأقل"، يشرح مدير المسرح جيمس روبنسون.

ولإضفاء الحيوية على التصميم، سيستخدمون "صندوق النماذج"، الذي يشبه بيت الدمية. إنها نسخة صغيرة مما ستبدو عليه المجموعة. سيساعد هذا المصمم على اتخاذ قرارات مهمة بشأن المسرح والضوء.

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رايان سبيدو جرين ولاتونيا مور في فيلم "Champion" يورونيوز

"بصراحة، الجزء الأسهل هو معرفة كيف سيبدو الأمر. مع شيء كهذا، عليك أن تبدأ بالطريقة التي تتحرك بها لأن الطريقة التي تتحرك بها المجموعة لا يمكن أن تشكل عائقًا"، يقول مصمم الديكور ألين موير.

يعلق جيمس روبنسون مرة أخرى قائلاً، "هذا ليس نوع الأوبرا الذي ننزل فيه الستار ثم نرفعه عندما يحدث المشهد التالي. إنها تستمر فقط. لذلك يتعين علينا أن نعمل على كل هذه التحولات بعناية فائقة".

تضم أوبرا متروبوليتان ورشة عمل ضخمة حيث يقوم فريق من الحرفيين بكل شيء بدءًا من النجارة وحتى اللحام والطلاء.

بالنسبة لهذا الإنتاج، فإن ستارة العرض الضخمة المرسومة يدويًا هي ما يلفت الأنظار حقًا.

"هذه مرحلة كبيرة. نحن نعمل بشكل كبير. نحن على دراية بالعمل الكبير. عليك أن تضع في اعتبارك أنه من المسافة، وقيمة اللون، والملمس، واللمعان، ودرجة الحرارة، تحتاج إلى زيادة كل ذلك بمقدار معين"، يقول فنان المناظر الطبيعية في أوبرا متروبوليتان، روبرت مودي.

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من كواليس تدريبات فيلم "Champion" يورونيوز

يعد إضفاء الحيوية على الشخصيات بصريًا مهمة بالغة الأهمية لمصمم الأزياء. في أوبرا متروبوليتان، يعمل أكثر من مائة حرفي على آلاف الأزياء والشعر المستعار في كل موسم.

بدأ مصمم الأزياء الحائز على جوائز مونتانا ليفي بلانكو عمله في "Champion" قبل عام من بدء التدريبات. من التصورات إلى انتقاء الأقمشة والعمل مع الحرفيين.

أعتقد أن ما ترونه هو أن البعض قد يسميه "جدار العمل" الخاص بنا. أعتقد أن هناك أكثر من 400 زي. ولذا فهي مفيدة حقًا لنا في هذه المشاهد مع العديد والعديد من الأشخاص. من المفيد حقًا أن نرى الجميع كمجموعة." يقول بلانكو.

"الجميل في Champion هو أنها قطعة من الذاكرة، أليس كذلك؟ وهكذا فإننا نعود مرة أخرى إلى هذه الذكريات العميقة والحقيقية والحية طوال حياة إميل. لذلك كان أحد الكرنفالات الأولى في جزر فيرجن في أواخر الأربعينيات.

والثاني هو شريط سحب ملهى يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي يسمى "Hagen’s Ho".