أعضاء في فرقة "بي تي إس" الكورية.. جيمين وجونغ كوك يلتحقان بالخدمة العسكرية

بقلم: يورونيوز

كان نجمان آخران في الفرقة هما "آر إم" و"في" باشرا خدمتهما العسكرية الإثنين، بعد التحاق سوغا وجايهوب بالخدمة في وقت سابق من عام 2022.

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يلتحق جيمين وجونغ كوك، العضوان في فرقة الكاي بوب "بي تي إس"، بالخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية، لينضموا بذلك إلى النجوم الخمسة الآخرين في الفرقة الشهيرة التي توقّف نشاطها الفنّي بصورة تامة.

بارك جي مين وجيون جيونغ جوك، الاسمان الحقيقيان للمغنيين، هما آخر عضوين في الفرقة يلتحقان بالخدمة العسكرية التي سيبدآنها الثلاثاء مع تدريب يستمر خمسة أسابيع، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

"حياة صاخبة"

وكان نجمان آخران في الفرقة هما "آر إم" و"في" باشرا خدمتهما العسكرية الإثنين، بعد التحاق سوغا وجايهوب بالخدمة في وقت سابق من عام 2022.

ويُلزَم جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنياً تأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهراً على الأقل.

ولم يعد أي عضو في فرقة "بي تي اس" ناشطاً فنياً.

وقال جيمين خلال بث مباشر مع محبيه عبر منصة "ويفيرس" مساء الاثنين: "أعتقد أنني سأعتمد كثيراً على جونغ كوك لأننا التحقنا معاً"، مضيفاً "سأعود بعد إنجاز عمل جيّد".

فرقة الكاي بوب "بي تي إس" Lee Jin-man/Copyright 2020 The AP

وكان جونغ كوك شكر في وقت سابق محبيه خلال بث مباشر آخر، موضحاً أن حياته كانت حتى اليوم "صاخبة".

وأصبحت هذه الفرقة في عشر سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، إذ درّت مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جداً من المعجبين في مختلف أنحاء العالم تُطلق عليهم تسمية "آرمي" (ARMY).

وأكدت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التي تنتج أعمال "بي تي إس" في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أن الأعضاء الأربعة الذين لم يؤدوا بعد التجنيد الإجباري، سيلتحقون بالخدمة قريباً.