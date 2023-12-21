"ممثل عظيم".. ماكرون يُشيد بالممثل جيرار دوبارديو بالرغم من اتهامه بالاغتصاب

بقلم: يورونيوز

عارض الرئيس الفرنسي خطوة وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك التي أعلنت الجمعة أن "إجراءً تأديبياً" سيُطلق لاتخاذ قرار في شأن وسام جوقة الشرف الممنوح سابقاً للممثل الفرنسي، الذي تستهدفه شكاوى في فرنسا بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

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دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مواطنه الممثل جيرار دوبارديو، مندداً بما اعتبره "استهدافاً جماعياً" يتعرّض له النجم السينمائي في أعقاب تقرير تلفزيوني صادم عن الممثل، الذي أبدى ماكرون "إعجاباً كبيراً به".

وعارض الرئيس خطوة وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك التي أعلنت الجمعة أن "إجراءً تأديبياً" سيُطلق لاتخاذ قرار في شأن وسام جوقة الشرف الممنوح سابقاً للممثل الفرنسي، الذي تستهدفه شكاوى في فرنسا بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي ووُضع رهن التحقيق في إحداهما، بينما ينفي دوبارديو هذه الاتهامات.

وقال ماركون في مقابلة على قناة "فرانس 5" التلفزيونية العامة "ثمة أمر واحد لن أؤيده أبداً وهو الاستهداف الجماعي. أنا أكره ذلك".

وأبدى الرئيس الفرنسي "إعجاباً كبيراً بدوبارديو"، واصفاً إياه بـ "الممثل العظيم". وتابع أن دوبارديو "ساهم في الشهرة العالمية لفرنسا ومؤلفينا العظماء وشخصياتنا البارزة ... إن فرنسا فخورة به".

"ذهبت بعيداً"

وفي البرنامج نفسه الذي يحمل اسم "لكم" أو "سيتافو" أكدت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك الجمعة، أنّ ما ورد على لسان جيرار دوبارديو خلال وثائقي عرضته قناة "فرانس 2" العامة أوائل الشهر الحالي "مخزٍ لفرنسا".

وأثار تقرير عن الممثل عُرض أخيراً في البرنامج الاستقصائي "المزيد من التحقيق" أو "كومبليمان دانكيت" عبر قناة الفرنسية الثانية، موجة من الصدمة والتنديدات الدولية.

ويظهر دوبارديو الذي يواجه منذ العام 2020 اتهامات بالاغتصاب نفاها باستمرار، عبارات مسيئة للنساء خلال مخاطبة عدد منهنّ، ويعطي تلميحات جنسية تتناول حتى فتاة صغيرة تركب حصاناً.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن عبد الملك "ذهبت بعيداً" عبر تطرّقها إلى إجراء قد يجرّد الممثل من وسام جوقة الشرف. وأضاف "أفهم أنّ ثمة جدلاً أُثير في شأن مقاطع من التقرير"، متطرقاً إلى التعليقات التي أدلت بها عائلة النجم دوبارديو من خلال رسالة نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

"قرينة البراءة"

وقد ندد أفراد العائلة بينهم الممثلة جولي دوبارديو، بـ"مؤامرة غير مسبوقة" ضد النجم السينمائي الفرنسي، مشيرين إلى لقطات "مشبوهة" في التقرير.

وقال ماكرون إن جوقة الشرف (الذي منحه جاك شيراك عام 1996 لدوبارديو) "وسام أتمتّع بالكلمة الفصل بشأنه، ولا يُمنح لأسباب أخلاقية، ولا نجرّد الفنان منه استناداً إلى تقرير أو أي أمر مماثل"، مضيفاً "لو كانت الأمور تسير على هذا النحو لكنّا جرّدنا فنانين كثراً منه". وختم حديثه بالقول "يمكن اتهام شخص ما وقد يكون هناك ضحايا، لكنّ ثمة قرينة البراءة أيضاً".

وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، عبر شبكات التواصل، تصريح ماكرون، مذكّراً بأن ماكرون صنّف "العنف ضد المرأة قضية رئيسية للولاية الرئاسية"، لكنّ "هذا الرئيس لا يؤمن بأي شيء يتحدث عنه مهما كانت المواضيع" التي يتطرق لها.

وقالت النائبة المدافعة عن البيئة ساندرين روسو إنّ "تصريح ماكرون عن دوبارديو يشكل مرة جديدة إهانة لحركة حرية التعبير الخاصة بضحايا العنف الجنسي".

أما الناطقة باسم تكتل "لي زيكولوجيست" صوفي بوسيير، فوصفت ماكرون عبر صفحاتها في مواقع التواصل بـ"المروج الرئيسي لثقافة الاغتصاب".