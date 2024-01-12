أسكاس إيغودان.. المغاربة يحتفلون برأس السنة الأمازيغية

بقلم: يورونيوز

تبدأ سنة 2974 حسب التقويم الأمازيغي في 14 كانون الثاني / يناير، وقد أصبح هذا اليوم اعتبارا من هذا العام عطلة رسمية في المغرب.

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يحتفل المغاربة يوم 14 كانون الثاني / يناير برأس السنة الأمازيغية.

ومع اقتراب بداية العام 2974 حسب التقويم الأمازيغي، ظهرت مظاهر الاحتفالات منذ عدة أيام في شوارع مدينة أغادير غربي البلاد وأصبحت بمثابة مسرح مفتوح لفعاليات ثقافية وترفيهية احتفالا بقدوم العام الجديد.

ويحتفل الأمازيغ في المغرب وفي كافة الدول المغاربية وأجزاء من مصر بعيد رأس السنة، والتي تعتبر بداية التقويم الزراعي، ويطلق على عيد رأس السنة أيضا اسم يناير.

وتتميز الاحتفالات بالتقاء أفراد العائلة لتناول الأطباق التقليدية والاستماع والرقص على أنغام الأغاني المبهجة، وترتدي النساء الأزياء الأمازيغية التقليدية، كل حسب المنطقة. ويهنئ الناس بعضهم البعض في المغرب، كل حسب لهجته، بقول: "أسكاس أمغاز"، أو "أسكاس إيغودان" أو "أسكاس أماينو"، ومنهم من أدخل عليها كلمة عربية ويقول "أسكاس إمباركي".

وتتميز الاحتفالات هذا العام بأنه هذا اليوم أصبح في المغرب يوم عطلة رسمي بأمر من ملك المغرب محمد السادس في أيار / مايو الماضي.

وكانت الجزائر قد قامت بهذه الخطوة عام 2018. ويدعى رأس السنة الأمازيغية هناك بـ"ينّار" ويبدأ الاحتفال به في الـ12 من كانون الثاني / يناير، والذي أصبح أيضا يوم عطلة رسمية بقرار من الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة.