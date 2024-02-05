حضور نسائي ملفت في جوائز "غرامي" وتايلور سويفت تحقق انجازاً تاريخياً بفوزها للمرة الرابعة

بقلم: يورونيوز

أصبحت تايلور سويفت الفنانة الأكثر حصولاً على جوائز غرامي عن أعمالها، محطمة بذلك الرقم القياسي، ومتقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون.

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تواصل تايلور سويفت تحطيم الأرقام القياسية. فخلال الليلة الماضية، أصبحت المغنية أول فنانة أمريكية تفوز بجائزة "ألبوم العام" أربع مرات، وذلك عن ألبومها "ميدنايتس". وقد صرحت قائلة: "أود أن أخبركم أن هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بالسعادة أيضًا عندما أنهي أغنية... شكراً جزيلاً لكم على منحي الفرصة لي للقيام بما أحبه".

وبحصولها على هذا الرباعي، أصبحت تايلور سويفت الفنانة الأكثر حصولاً على جوائز غرامي عن أعمالها، متقدمة بذلك على ستيفي ووندر، وفرانك سيناترا، وبول سايمون.

فائزات وفائزون Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

سيلين ديون على مسرح جوائز غرامي

ضيفة لم يتوقعها أحد خلال حفل توزيع جوائز غرامي الـ 66 يوم الأحد 4 فبراير/شباط في لوس أنجلوس، ففي نهاية الأمسية، ظهرت سيلين ديون على المسرح لتقدم الجائزة المرموقة " ألبوم العام". وقبيل تسليمها الجائزة إلى تايلور سويفت، أعلنت ديون، التي لم تظهر منذ فترة طويلة بسبب حالتها الصحية، بانفعال: "عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا، من كلّ قلبي". الجمهور كان سعيداً برؤية سيلين ديون وقد صفق لها بحفاوة بالغة لعدة دقائق.

سيلين ديون خلال توزيع الجوائز Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

يأتي هذا الظهور المفاجئ لديون بعد أيام قليلة من الإعلان عن فيلم وثائقي عن مرضها،من إخراج إيرين تايلور المرشحة لجائزة الأوسكار، وتم تصويره على مدار أكثر من عام، وسيركز على تشخيص "متلازمة الشخص المتيبس". وهو وثائقي يكشف تفاصيل حميمة من حياة الفنانة، ولم يتم بعد الكشفعن تاريخ بثه.

تايلور سويفت تصنع التاريخ وتعلن عن ألبوم جديد

ولأن الأخبار الجيدة لا تأتي أبداً بمفردها، كما أن تايلور سويفت لديها ميل فطري للمفاجآت، فقد أعلنت المغنية البالغة من العمر 34 عاماً عن إصدار ألبوم جديد من المقرر عرضه في الـ 19 أبريل/نيسان بعنوان "قسم الشعراء المعذبين".

مايلي سايروس وأول جائزتي غرامي في مسيرتها المهنية

"أستطيع أن أشتري لنفسي أزهاري"، استمع الملايين إلى هذه الأغنية الانتقامية منذ صدورها في يناير/كانون الثاني 2023. وقد فازت مايلي سايروس أخيراً، بعد ترشيحها في ست فئات، بأول جائزتي غرامي في مسيرتها المهنية: جائزة تسجيل العام عن أغنية "فلاورز"​ وأفضل أداء بوب لهذا العام.

مايلي سايروس Chris Pizzello/Invision/AP

حضور نسائي قوي

أما جائزة "أغنية العام"، فكانت من نصيب بيلي آيليش عن أغنيتها "ما الذي صنعت من أجله؟"، من فيلم "باربي" وسبق لآيليش أن حصلت على جائزة غولدن غلوب عن الأغنية نفسها، كما تمّ ترشيح العنوان في فئتي "أفضل أغنية" و"أفضل قرص"، وقد تفتكّ جائزة الأوسكار الشهر المقبل.

بيلي آيليش وشقيقها Chris Pizzello/Invision/AP

لحظة الإعلان عن اسمها، بدت المغنية الأمريكية الشابّة، التي ارتدت سترة الدمية باربي، غيرَ مصدّقة للخبر. وقد صعدت إلى الخشبة برفقة منتج موسيقاها شقيقها فينياس، حيث توجّهت بالشكر لفريق الفيلم ولعائلتها وجمهورها، كما عبّرت عن امتنانهما الكبير للحصول على "غرامي".

فيكتوريا مونيه كتبت لأريانا غراندي

إذا كانت فيكتوريا مونيه اليوم في دائرة الضوء، فقد عملت لفترة طويلة في الظل حيث شاركت في كتابة العديد من الأغاني الناجحة مثل "شكراً"، "التال"، و"دعني أحبك" لأريانا غراندي، وأصدرت معها العديد من الأغاني المميزة، بما في ذلك أغنية "مونوبولي" المنفردة.

تم ترشيح فيكتوريا مونيه في سبع فئات في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024، وفازت بثلاث جوائز خلال الأمسية، بما في ذلك أفضل فنان جديد.

فيكتوريا مونيه Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

تدخل جاي زيد ودفاعه عن بيونسيه

اعتلى جاي زيد مسرح حفل ​​توزيع جوائز غرامي، برفقة ابنته بلو آيفي، ليتسلم جائزة شرفية عن مجمل مسيرته المهنية.

جاي-زيد رفقة ابنته Chris Pizzello/Invision/AP

حرص الفنان أثناء كلمته على تسليط الضوء على الانتصارات الـ32، التي حققتها زوجته بيونسيه. وأضاف: "لقد فازت بجوائز غرامي أكثر من أي شخص آخر، ومع ذلك لم تفز قط بجائزة ألبوم العام". "حتى مع استخدام أساليب الحساب الخاصة بك، فإن الأمر لا ينجح، هناك خطأ ما"، تدخل بسيط موجه إلى الأكاديمية مما أدى إلى "إنزعاج" بسيط.