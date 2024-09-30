وفاة كريس كريستوفرسون أسطورة موسيقى الريف عن عمر ناهز 88 عاما

قالت المتحدثة باسم العائلة إيبي ماكفارلاند في رسالة بالبريد الإلكتروني إن كريستوفرسون توفي في منزله في ماوي بهاواي يوم السبت عن عمر ناهز 88 عامًا. وأضافت أن كريستوفرسون توفى بسلام محاطًا بعائلته، دون ذكر سبب الوفاة.

كتب الراحل أغاني الريف والروك أند رول في أواخر الستينيات كأغنية "Sunday Mornin' Comin' Down" و"Help Me Make it Through the Night" و"For the Good Times" و"Me and Bobby McGee".

نعم كان مغنيا، ولكن اشتهرت العديد من أغانيه عندما أداها آخرون مثل "راي برايس" الذي غنى "For the Good Times" أو "جانيس جوبلين" التي غنت "Me and Bobby McGee".

نجوم الريف كريس كريستوفرسون وجوني كاش يغنيان خلال حفل توزيع جوائز موسيقى الريف في ناشفيل بولاية تينيسي في أكتوبر 1983 AP

بالإضافة إلى الغناء، لعب دور البطولة أمام إلين بورستين في فيلم "Alice Doesn't Live Here Anymore" عام 1974، وأمام باربرا سترايساند في فيلم "A Star Is Born" عام 1976، وشارك في التمثيل إلى جانب ويسلي سنايبس في فيلم "Blade" من إنتاج شركة Marvel عام 1998.

كتب كريستوفرسون كلمات موسيقى شعبية معقدة حول الوحدة والرومانسية الرقيقة في موسيقى الريف الشعبية. وكان من ضمن سلالة جديدة من مؤلفي أغاني الريف مثل ويلي نيلسون وجون برين وتوم تي هول.

كان معروفا بشعره الطويل وبنطاله الواسع وأغانيه المضادة للثقافة المتأثرة ببوب ديلان.

تقاعد كريستوفرسون في عام 2021، ولم يظهر على خشبة المسرح إلا من حين لآخر.

كان كريستوفرسون ملاكمًا من فريق Golden Gloves، ونجمًا في رياضة الرغبي ولاعب كرة قدم في الكلية، وحصل على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية من كلية ميرتون بجامعة أكسفورد في إنجلترا.

وقاد طائرات هليكوبتر برتبة نقيب في الجيش الأمريكي، لكنه رفض تعيينًا للتدريس في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت في نيويورك، لمتابعة كتابة الأغاني في ناشفيل.

عمل كحارس بدوام جزئي في استوديو Music Row التابع لشركة Columbia Records أملا بالدخول إلى عالم الفن، في عام 1966، عندما سجل بوب ديلان أغاني للألبوم المزدوج الرائد "Blonde on Blonde".

الممثلة كانديس بيرغن من اليسار والمغنية ريتا كوليدج وكريس كريستوفرسون والمغني الريفي ويلي نيلسون والممثل بيرت رينولدز خلف الكواليس في مسرحية Bottom Line بنيويورك 4 يناير 1979 Richard Drew/AP

فاز كريستوفرسون بعدد من جوائز غرامي، وانضم إلى قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني في عام 1985 وقاعة مشاهير موسيقى الريف في 2004.

ولد في 22 حزيران/يونيو 1936 في براونزفيل بتكساس، وعمل بالمجال العسكري في البداية قبل أن يستقر في ناشفيل، مهد موسيقى الكانتري، المكان الذي كتب فيه "Sunday Mornin' Comin' Down" لجوني كاش.